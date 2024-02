È già resa dei conti dentro Alternativa Popolare. Questa mattina un pezzo di Ap ha votato con il PD per rinviare l'atto sul dissesto, che era in discussione in Terza Commissione. Il capogruppo del PD, Francesco Filipponi, ha chiesto di rinviare il punto dal momento che la documentazione era arrivata troppo a ridosso della dibattito, mentre il pare dei revisori dei conti è stato inviato a poche ore dall'inizio della Terza di questa mattina.

Oltre a far notare che con un sindaco dimissionario un atto del genere non può essere discusso se prima non si è fatta chiarezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una linea sposata direttamente dal consigliere Danilo Primieri di Ap che ha votato la proposta di Filipponi e indirettamente da Ivo Consalvi, anche lui di Ap, che è uscito al momento del voto. Mosse che hanno mandato la maggioranza sotto 4 a 3. Il capogruppo Guido Verdecchia, Claudio Batini e Mirko Presciuttini i consiglieri di Ap che hanno votato contro la proposta del PD.