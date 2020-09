Ultimo aggiornamento: 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Sicurezza in città, vertice tra il prefetto e il sindaco dopo i fatti di cronaca accaduto nei giorni scorsi in particolare in centro storico. Nel quadro delle iniziative finalizzate all’innalzamento dei livelli di sicurezza nell’ambito della Provincia, s’è quindi tenuto un incontro tra il prefetto Armando Gradone e il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, cui quali hanno preso parte anche i vertici territoriali delle forze di polizia, in cui è stato svolto un approfondito esame della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel terirotiro comunale. Nell’ambito del vertice, tempestivamente organizzati a seguito delle segnalazioni ricevute, in questo caso dal primo cittadino di Foligno, all’esito di una accurata analisi delle criticità riscontrate, è stato pianificato lo svolgimento di mirati e sinergici servizi di vigilanza e controllo del territorio. IL PARTICOLARE In particolare, sono state diffusamente esaminate le problematiche del territorio ed i dati relativi all’andamento della criminalità in sede locale, ed è stato individuato un assett di azioni concrete e specifiche nell’ambito di una strategia operativa coordinata fra le varie componenti del sistema sicurezza. Per l’efficace prevenzione e contrasto degli episodi delittuosi, in specie riconducibili alla cosiddetta “criminalità diffusa”, che maggiormente destano allarme sociale a livello locale, troveranno, pertanto, applicazione moduli operativi flessibili, pianificati dalle forze di polizia presenti sul territorio in stretto raccordo con la polizia locale, potenziando ulteriormente i servizi di vigilanza e controllo, anche con l’impiego di personale del Reparto di Prevenzione Crimine. Ai fini dell’innalzamento dei livelli di sicurezza, risulterà di fondamentale importanza il previsto ausilio di nuove tecnologie, in specie, dei sistemi di video sorveglianza urbana, che verranno a breve ulteriormente implementati, anche garantendo, come richiesto dal Prefetto, un diretto collegamento con le Centrali e Sale operative delle forze dell’ordine, le quali avranno accesso in tempo reale alle immagini riprese. Importanti interventi, quindi, quelli emersi dal confronto tra il prefetto ed il sindaco che serviranno ad arginare episodi che più volte sono stati registrati in città, Nei giorni scorsi l’apice è stato raggiunto da una violenza lite che ha coinvolto 5 persone tra italiani e stranieri, poi indagate a vario titolo per lesioni e percosse, una delle quali è finita in ospedale con una quindicina di ferite cosiddette da punta. Ora si andrà ad operare con il nuovo asset e, soprattutto con sale e centrali operative che avranno il collegamento con il sistema di videosorveglianza così da avere le immagini in tempo reale.