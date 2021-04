FOLIGNO - Cresce la palestra a cielo aperto per la comunità di Foligno. Nuova installazione per l’area verde di via V. Baldaccini: Umbragroup, grazie al suo Cral, ha finanziato 9 nuove macchine, arricchendo il parco comunale a disposizione della comunità. Tutte le attrezzature sono certificate dall’ente internazionale Tüv secondo la normativa EN 16630/2015 e sono state prodotte, installate e collaudate dalla Skyfitness di Treviso. Le macchine installate appartengono alla nuova linea per il fitness outdoor destinata ad un pubblico più esigente: tutte le macchine oggetto del recente intervento rendono possibile la regolazione dello sforzo dell’utente, alcune attraverso un pistone oleodinamico, altre con sovraccarico. I macchinari precedenti, installati nel 2019, erano adatti ad un allenamento a carico libero, sfruttando il proprio peso corporeo. “Ringrazio personalmente, a nome dell’amministrazione comunale e della città intera la Umbragroup e la Sky Fitness per questa iniziativa alla quale abbiamo assicurato sin dall’inizio pieno e totale supporto. Mai come in questo periodo –ha sottolineato il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, nel suo saluto - abbiamo compreso l’importanza dell’attività sportiva e del poterla praticare all’aria aperta, in questo caso con attrezzature di altissimo livello e qualità”. “Sono felice di incentivare lo sport nella nostra comunità allargata, in modo gratuito e con apparecchiature d’avanguardia – sostiene Antonio Baldaccini, ceo Umbragroup. Dedicare del tempo a se stessi e al proprio benessere è un atto importante, cui ognuno dovrebbe ritagliare del tempo durante la giornata. Vedere vivere il parco quotidianamente e durante l’intero arco dell’anno, è una testimonianza del fatto che questo gesto è stato utile e positivamente accolto dalle persone. Tra i miei obiettivi c’è quello ambizioso di rendere questa area la più grande palestra a cielo aperto d’Italia entro il 2022. Sport is life!” “Siamo entusiasti della collaborazione nata tra Skyfitness ed Umbragroup, che ringraziamo per la fiducia, e che ha permesso di studiare un percorso di allenamento che possa incontrare le esigenze del pubblico più variegato, andando a colpire tutta la fascia wellness. Il servizio offerto, può infatti accontentare tutti, dal ragazzino ad un pubblico adulto, dal principiante all’atleta. Gli attrezzi Skyfitness sono corredati da pannello illustrativo sull’allenamento specifico che ogni macchina consente di eseguire, sono inoltre dotati di qr code, attraverso il quale l’utente potrà scaricare agevolmente il tutorial dell’attrezzo e i suggerimenti dell’allenamento in base all’obiettivo personale.” Lorenzo Cassetta, Responsabile Commerciale Italia di Skyfitness. Oggi il parco vanta un totale di 14 macchine più un “FitRig”, circuito corpo libero/callistenico, classificandosi come una delle più grandi palestre a cielo aperto d’Italia.

