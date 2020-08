Ultimo aggiornamento: 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Durante lo svolgimento dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore Roberto Massucci nell’ambito del progetto “Movida sicura #divertiAMOci”, gli agenti di una squadra volante hanno tratto in arresto un 53enne ternano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa tipologia.L’uomo era stato sottoposto ad un controllo mentre viaggiava a bordo della sua auto nella prima periferia della città, con occultata nell’abitacolo del veicolo la quantità di oltre 100,00 gr. di marijuana destinata allo spaccio.Nella sua abitazione è stato rinvenuto e sequestrato l’ulteriore quantitativo di circa 16 grammi tra cocaina e crack. Probabilemente pronti per essere spacciati.Nella tarda mattinata di ieri il Tribunale di Terni ha convalidato l’arresto e, nell’ordinarne la scarcerazione, gli applicava contestualmente la misura cautelare dell’obbligo di presentarsi presso la polizia giudiziaria.