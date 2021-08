Sabato 14 Agosto 2021, 09:15

PERUGIA Tanto tuonò che piovve. Una grandinata di sospensioni sul personale sanitario – in tutto circa ottanta - fermamente convinto a non vaccinarsi. La prima a muoversi, dopo gli avvisi, gli ultimatum e le ricognizioni, è la direzione dell'Usl Umbria 2, che ha sospeso - a partire dal 16 agosto – sette infermieri e operatori sociosanitari per non essersi vaccinati contro il Covid. Lo ha appreso l'Ansa dalla stessa Azienda sanitaria. Il provvedimento riguarda personale sanitario che opera nelle strutture del territorio e altre posizioni sono ancora al vaglio dell'Azienda sanitaria. Ma anche l'Usl Umbria 1 si muove nei confronti degli operatori, poco più di una cinquantina, che hanno rifiutato la vaccinazione. C'è chi ha cambiato idea, in realtà, ma intanto stanno partendo le lettere per i responsabili delle strutture dove operano i sanitari non vaccinati, per decidere se sia possibile ricollocarli in ruoli amministrativi, non a contatto con i pazienti come previsto dalla legge, o avviare anche per loro il procedimento di sospensione. La diirezione dell'ospedale di Perugia è in attesa di ricevere gli elenchi di chi ha deciso di non avere le dosi per poi adottare eventuali provvedimenti, mentre all'ospedale di Terni al momento non risulta alcun sanitario non in regola.

RISCHIO MODERATO

Intanto, i dati sui contagi, con i ricoveri che salgono a 34 (tre in più di giovedì), di cui 2 in Terapia intensiva e gli ultimi 179 positivi che fanno salire il totale a 2.269, hanno fatto inserire anche l'Umbria tra le 18 regioni considerate a “rischio moderato” (“rischio basso” solo per Lazio e province autonome di Trento e Bolzano). In base ai dati forniti dal report settimanale effettuato dalla cabina di regia di ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità, l'Umbria balza a 835 casi settimanali con ben 62 focolai registrati. E una situazione di “allerta” per la tenuta del sistema sanitario e quindi delle ospedalizzazioni.

ANCORA DISAGI ALL'HUB

Mentre procede a pieno ritmo la campagna vaccinale, a Perugia nell'unico punto vaccinale attivo perché considerato più efficiente con le sue 14 linee di produzione a fronte delle sette che prima erano dislocate per la città, purtroppo proseguono i disagi dovuti alle file e al caldo. Ieri mattina, infatti, code di persone in attesa lunghe anche cento metri hanno fomentato le proteste di chi per ore è rimasto sotto il sole. C'è chi racconta come un appuntamento alle 14 sia stato evaso alle 20 e non sono sono mancati i malori, considerando un turn over di circa 170 pazienti all'ora. Una situazione che, tra foto e commenti ieri ha fatto il giro del social (proposta anche una colletta per acquistare tende da installare lungo il percorso) e ha fatto intervenire anche il commissario per l'emergenza Covid Massimo D'Angelo, che ha invitato tutti i cittadini a «rispettare rigorosamente» l'orario dell'appuntamento e a portare con sé, già pronta, la documentazione richiesta, la cui compilazione «provoca infatti continui ritardi che si accumulano, producendo file e disagi. Nella mattinata, inoltre si sono vaccinati anche molti giovani e alcuni di loro hanno avuto un malessere generale dovuto per lo più alla paura e alla poca confidenza con aghi e iniezioni. Queste situazioni hanno richiesto l'intervento e il successivo monitoraggio da parte dei sanitari, interrompendo temporaneamente l'attività».

VIA AI GIOVANI

A proposito di giovani, proprio D'Angelo ieri ha ribadito la «massima attenzione» della Regione alla vaccinazione di quelli in età scolare con Pfizer o Mederna, con tre modalità. Da lunedì 16 agosto sarà possibile prenotare direttamente l'appuntamento tramite portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/ dove è possibile scegliere la sede, il giorno e l'ora dell'appuntamento. La seconda opzione è di aderire ai Vaccine day di domenica 22 e 29 agosto (ad eccezione di Terni dove il secondo sarà sabato 28). Gli under 18, sempre da lunedì, potranno poi presentarsi senza prenotazione nei punti vaccinali di Bastia, Città di Castello, Gubbio, Perugia, Marsciano, Tuoro, Foligno, Spoleto, Narni, Orvieto, Terni e Valnerina