Offerta formativa, ecco le scuole che l'hanno ottenuta e quelle bocciate

PERUGIA Con la pubblicazione del decreto firmato da Alessandra Giuliani, la dirigente delegata dell’Ufficio Scolastico Regionale, è stato compiuto l’ultimo atto che rende operativo il Piano dell’offerta formativa 2022-23 dell’Umbria. Otto le richieste bocciate e cinque quelle approvate dopo i vari passaggi dalle istanze delle scuole, ai pareri delle Province e quello vincolante dell’Usr, l’approvazione della Regione e l’imprimatur ministeriale. Il decreto firmato dalla Giuliani contiene anche i provvedimenti dei mantenimenti in deroga dell’autonomia scolastica di sei scuole sottodimensionate. Per altri tre anni rimarranno autonomi l’I.C. San Benedetto di Valfabbrica e l’I.C. Ciuffelli di Massa Martana. Per un altro anno almeno, deroga anche per l’Omnicomprensivo di Cerreto di Spoleto-Sellano e l’Omnicomprensivo di Cascia-Monteleone di Spoleto. In provincia di Terni deroga per D.D. Don Milani di Terni e Omnicomprensivo di Amelia.

IL CASO MARCONI

Dall’anno scolastico 2017-2018 è stato attivato con riserva presso il Polo liceale Marconi di Foligno il Liceo Scientifico internazionale con opzione lingua inglese ma la scuola, come si legge nel decreto dell’Usr “è ancora in attesa delle ulteriori disposizioni ordinamentali di competenza del MIUR e per le quali si ravvisa l’urgenza al fine di dare una risposta certa alle istituzioni scolastiche interessate”. Una lungaggine burocratica che priva il liceo delle attribuzioni delle risorse per il funzionamento. Insomma l’indirizzo può contare solo su fondi propri della scuola. «Il che non ha impedito che tutto funzionasse alla perfezione – ricorda la dirigente Paola Sebastiani – il corso Cambridge è un nostro fiore all’occhiello e proprio l’anno scorso sono usciti i primi studenti maturi tutti con 100 e 100 e lode. Quest’anno ci sarà il secondo ciclo completo con la maturità e il Cambridge e anche dopo le recenti iscrizioni possiamo dire che avremo altre due classi prime”. OFFERTA APPROVATA Queste le scuole che hanno avuto approvati gli indirizzi: Istituto comprensivo Piegaro, Panicale, Paciano “sezione Montessori” – Primaria Piegaro; Istituto tecnico economico Scarpellini – Foligno “Trasporti e logistica – Aeronautico” articolazione “Costruzione del mezzo” e “Conduzione del mezzo”. IIS tecnico-professionale Spagna-Campani – Spoleto. “Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie” IIS Cassata Gattapone – Gubbio 2 corsi serali “AFM Amministrazione, finanza e marketing SIA” e “Turismo”. IIS Casagrande-Cesi – Terni “Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione arte bianca e pasticceria”.

OFFERTA BOCCIATA

Professionale Orfini Foligno “Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del territorio”; ITT Da Vinci Foligno “Trasporti e logistica – Opzione costruzioni aeronautiche”; Alberghiero De Carolis – Spoleto “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”; Omnicomprensivo Giano-Bastardo “Servizi commerciali”; IIS Ciuffelli-Einaudi Todi “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”; Alberghiero Assisi “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”; Ipsia Pertini Terni “Gestione delle acque e risanamento ambientale” e “Servizi culturali e dello spettacolo”; IIS Casagrande-Cesi Terni “Agraria, agroalimentare, agroindustria”.