Covid, la terza dose già a 431.645 umbri. Ricoveri sotto quota duecento

PERUGIA In Umbria più della metà dei residenti che possono ricevere il vaccino per il Covid ha

ricevuto tre dosi. In base ai dati aggiornati dalla Regione al 22 gennaio sono infatti 431.645 quelli ai quali sono state inoculate, 8.604 nell'ultimo giorno, pari 50,35 per cento dei

vaccinabili. A ricevere la prima dose sono stati invece l'84,21 dei residenti vaccinabili e la seconda l'82,81. Intanto tornano meno di 200 i ricoverati Covid negli ospedali, 199, nove in meno di venerdì, dieci dei quali, erano 12 nelle terapie

intensive. Secondo il portale della Regione dedicato alla pandemia

nell'ultimo giorno sono stati registrati 2.258 nuovi positivi, 2.446 guariti e tre morti. Gli attualmente positivi sono ora 25.408, 191 in meno rispetto a venerdì. Sono stati analizzati 3.478 tamponi e 11.880 test antigenici, per un tasso di positività del 14,7 per cento (era 13,68 venerdì).