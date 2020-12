Guerra al Covid: in Umbria il 27 dicembre le prime 85 dosi di vaccino

PERUGIA - Un primo, piccolo ma importante, passo verso la vittoria nella guerra contro il coronavirus. Sono 85 le dosi di vaccino anti-Covid della Pfizer delle quali è previsto l'arrivo in Umbria il 27 dicembre secondo il piano predisposto dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. «Si apre la fase del vaccino e l'Umbria è pronta» ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei nella conferenza stampa di fine anno. «Le nostre strutture sono preparate e stiamo seguendo puntualmente le indicazioni del commissario Arcuri».

Sul fronte della pandemia, la governatrice ha sottolineato che «c'è ancora molto da fare». «Dico quindi a tutti i cittadini umbri - ha aggiunto - che dobbiamo tenere comportamenti molto responsabili».



Intanto torna a scendere, seppure di poco, il tasso di positività dei tamponi Covid in Umbria, oggi al 4,9 per cento

contro il 5,3 di ieri e comunque ampiamente sotto alla media nazionale. Secondo l'aggiornamento quotidiano della Regione, i nuovi positivi sono stati 142, 26.909, scaturiti da 2.872 tamponi, 469.887. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 203 guariti, 22.411, e altri quattro morti, 553. Gli attualmente positivi sono 3.945, 65 in meno di ieri. Scendono ancora i ricoverati, oggi 308, quattro meno di ieri, 43 (più uno) in terapia intensiva.

