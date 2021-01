Covid, superata quota 750 morti. Scende il tasso di positività

PERUGIA - Superata quota 750 morti: il Covid colpisce con altri cinque morti in poche ore, portando il numero complessivo delle vittime a 751.

Balzo in avanti dei ricoverati in Umbria, oggi 384, 37 in più di ieri secondo quanto riporta il sito della Regione. Cinquanta, tre in più, quelli nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno sono emersi altri 275 positivi, 34.410, 133

guariti, 28.490, e cinque morti, 751, con gli attualmente positivi ora 5.169, 137 in più.

I tamponi analizzati sono stati 4.667, 575.822, con un tasso di positività del 5,89 per cento (ieri era 13,9). Riguardo ai vaccini contro il Covid delle 22.535 dosi fornite all'Umbria ne sono state somministrate il 76,4 per cento, cioè 17.211 in base a quanto riporta il sito del Ministero della salute aggiornato al pomeriggio del 26 gennaio.

