Covid, i morti salgono a 218 ma è boom di guariti

PERUGIA - Drammatico, il dato dei morti. Ma risposte comunque positive rispetto a feriti e usciti dall'isolamento. Questo, il quadro dell'andamento del coronavirus in Umbria. Altri 12 morti per il Covid nell'ultimo giorno, 218 dall'inizio della pandemia, ma al tempo stess continua a mantenersi alto il numero dei guariti, 309 in 24 ore, 5.696 complessivamente. Emerge dai dati della Regione, pubblicati attraverso il dashboard aggiornato al primo pomeriggio di mercoledì 11 novembre.

A fronte di 4.755 tamponi analizzati, 340.853, sono emersi 515 nuovi casi Covid, 16.253, con un incidenza del 10,8%. Gli attualmente postivi sono passati da 10.145 a 10.339. I ricoverati in ospedale sono scesi da 429 a 427 mentre i

posti in terapia intensiva occupati sono saliti da 66 a 68.

Un migliaio le persone uscite dall'isolamento nelle ultime 24 ore, mentre un centinaio gli umbri che hanno fatto il percorso inverso.

