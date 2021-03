Covid, in Umbria record di guariti. Calano i ricoverati

PERUGIA - Buone notizie. Il quotidiano bollettino della situazione Covid in Umbria racconta di un record di guariti e di un conseguente calo di ricoverati e attualmente positivi. Resta alto però il numero dei morti.

Tornano sotto a 500 i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, oggi 493, 17 in meno di ieri secondo i dati aggiornati dalla Regione. Nelle terapie intensive si trovano 80 pazienti, uno in più. Record di guariti, come detto: 517 nell'ultimo giorno. Ancora in calo gli attualmente positivi, 6.640, 230 meno di ieri. I nuovi positivi sono stati 296 e nove i morti.

I tamponi analizzati sono stati 3.977 e i test antigenici 2.852. Il tasso di positività sul totale è del 4,3 per cento (ieri 2,7) e del 7,4 per cento sui soli molecolari (ieri 4,87).

