Covid, c'è una nuova vittima. Ventidue positivi, ma aumentano i guariti

PERUGIA - C'è una nuova vittima del coronavirus in Umbria e ci sono nuovi casi di positività, ma ci sono anche tanti guariti: come si vede, i numeri della pandemia nella regione continuano a bilanciarsi.



Nonostante 22 nuovi casi di coronavirus individuati in Umbria nell'ultimo giorno, 2.139 totali, per la prima volta infatti dopo molti giorni scendono, da 473 a 472, gli attualmente positivi. Sono infatti 22 i guariti, 1.585 complessivi, e sul sito della Regione viene registrata l'82esima vittima dall'inizio della pandemia.



In calo anche i ricoverati negli ospedali umbri, da 32 a 30, cinque dei quali (dato stabile) in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.759 tamponi, 182.856 il totale dall'inizio della pandemia.