Virus, in Umbria tasso di positività doppio rispetto al dato nazionale. E l'ospedale di Perugia chiude l'accesso ai familiari dei pazienti non covid

PERUGIA - Numeri purtroppo in crescita. Continua a crescere il numero dei ricoverati Covid in Umbria, oggi 421, sei in più di ieri, 58 dei quali, quattro in più, nelle terapie intensive. È il quadro delineato sul sito della Regione. Registrati nell'ultimo giorno 143 nuovi positivi, 36.194, 121 guariti, 29.672, e otto morti, 789. Gli attualmente positivi sono 5.643, 14 in più di ieri. Sono stati processati 572 tamponi molecolari e 629 test antigenici con un tasso di positività complessivo dell'11,9 per cento.

E arriva una mazzata per tutti coloro che hanno familiari non covid ricoverati. L'ospedale di Perugia blocca l'accesso ai reparti non Covid di visitatori, congiunti e assistenze come ulteriore misura di contenimento della pandemia. Lo ha annunciato la Direzione generale dell'Azienda ospedaliera. Il provvedimento ha l'obiettivo di «potenziare» quelli già in atto. In particolare visitatori e congiunti potranno consegnare eventuali beni personali di prima necessità al personale infermieristico di reparto dalle 12 alle 13. Per le assistenze l'accesso alle aree di degenza - spiega il Santa Maria della Misericordia - potrà essere «attentamente valutato» da parte del medico specialista e del coordinatore infermieristico «limitatamente ai casi di assoluta necessità e dopo avere fatto un'analisi rischi-benefici». Nel caso venga eccezionalmente concesso l'accesso al caregiver, prima del rilascio del badge autorizzativo personale - è stato annunciato ancora dall'Azienda ospedaliera -, verrrà sottoposto a test rapido antigenico «da ripetersi con cadenza costante».

