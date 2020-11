Covid, positivi in calo per il terzo giorno consecutivo ma altri otto morti

Tornano sotto quota dieci mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 9.937, 260 in meno di ieri e in calo per il terzo giorno consecutivo. Emerge dai dati della Regione che confermano anche il trend in diminuzione dei ricoverati in ospedale, ora 432, dieci meno di 24 ore fa, 70 dei quali (erano 72 in terapia intensiva).

Nell'ultimo giorno sono stati registrati altri 386 nuovi positivi, 22.478, e 638 guariti, 12.186, ma anche otto nuovi morti, 355. I tamponi analizzati nell'ultimo giorno sono stati 4.331, 399.810, con un tasso di positività dell'8,9 per cento. Oltre trecento le persone uscite dall'isolamento in 24 ore.

