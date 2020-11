Covid: oltre 700 contagi e 11 morti in 24 ore, ma anche tanti guariti e usciti dall'isolamento

PERUGIA - Torna a salire il numero dei contagi al Covid in Umbria: sono 768 nelle ultime 24 ore - contro i 496 di ieri e i 420 del giorno precedente - i nuovi positivi individuati, con 4.768 tamponi analizzati, 316.038 in totale.

È quanto riporta il sito della Regione, con i dati aggiornati al 5 novembre. Nuovo balzo in avanti nel numero dei guariti (204, ieri 211), 4.265 in totale. Si segnalano altri 11 deceduti nelle ultime 24 ore, 165 in tutto. Gli attualmente positivi sono passati da 7.841 a 8.394. I ricoverati totali sono 369 (13 in più), 50 dei quali (uno in più di ieri) in terapia intensiva.

Da segnalare anche come a fronte di circa 400 persone finite in isolamento, ce ne sono oltre mille che sempre nelle ultime 24 ore hanno fatto il percorso inverso.

Nuovo vertice operativo nella mattinata di giovedì a Palazzo Donini alla presenza, tra gli altri, della presidente della Regione, Donatella Tesei, del nuovo consulente della Regione Guido Bertolaso, e degli assessori Luca Coletto e Enrico Melasecche. Presenti anche i direttori Claudio Dario e Stefano Nodessi. Al centro del confronto la messa a punto degli ultimi aspetti operativi del piano di contenimento Covid. In merito soprattutto alle strutture, posti letto e personale nonché lo stato di avanzamento della realizzazione del piano di salvaguardia.

