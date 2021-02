Covid: altri 11 morti in 24 ore. Ma il tasso di positività scende

PERUGIA - Il dramma è quotidiano e continuo, perché altri undici morti legati all'emergenza coronavirus in 24 ore rappresentano (come quelli di ogni giorno in cui si sono riscontrate vittime) un dato terrificante. Ma le buone notizie ci sono: anzitutto l'abbassamento del tasso di positività e poi anche il numero di guariti che quasi pareggia quello dei nuovi contagi. Questa la fotografia dell'andamento del Covid in Umbria nella giornata di domenica 21 febbraio.

Sono stati 270 i nuovi positivi registrati in Umbria nell'ultimo giorno. Lo riporta il sito della Regione. Segnalati 231 guariti e 11 morti, con gli attualmente positivi ora 8.548, 28 più di ieri. I tamponi analizzati sono stati 3.368 e 2.244 i test antigenici. Con un tasso di positività totale del 4,8 per cento (ieri 7,67) e dell'8 per cento sui soli molecolari (10,9). I ricoverati in ospedale sono 551, sei in più, 83 dei quali in terapia intensiva (tre in meno).

