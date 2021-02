Truffa del vaccino anti-Covid ai danni della Regione Umbria. «Vendo dosi Astrazeneca», ma è un finto indermediario. Blitz dei carabinieri del Nas

PERUGIA - Oggi all'aleba in provincia di Messina, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Perugia, con la collaborazione dei colleghi del Nas di Catania e del Comando Provinciale di Messina, hanno effettuato una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Perugia nell'abitazione di un finto intermediario di “Astrazeneca Internazionale” che nei giorni scorsi, addirittura prima dell’approvazione da parte di Ema (Agenzia Europea del Farmaco), aveva tentato di proporre la vendita di una fornitura di vaccini anti Covid-19 direttamente alla Regione Umbria.

L’indagato, che a supporto della sua legittimazione affermava (sempre falsamente) l’interesse di altre regioni italiane all’acquisto, forniva anche credenziali e documentazione certificativa di Paesi stranieri, sui quali sono in corso indagini in relazione alla loro genuinità. Nel corso della perquisizione, infirma una nota del Nas, i militari sottoponevano a sequestro materiale informatico e copiosa documentazione di interesse investigativo. L’Azienda, abusivamente coinvolta dallo pseudo intermediario, ha disconosciuto ogni rapporto contrattuale al di fuori di quelli stipulati con le previste autorità governative e sta valutando di procedere per le vie legali.

Ultimo aggiornamento: 14:33

