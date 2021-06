PERUGIA - Sono 27.762 gli under 60 che in Umbria hanno ricevuto almeno una dose del vaccino Astrazeneca, ma sono solo 5.200 circa coloro per i quali la Regione dovrà riprogrammare il richiamo. Per tali assistiti il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, ha disposto – recependo la circolare del Ministero della Salute – che la seconda dose sia somministrata con i farmaci Pfizer o Moderna a “Rna messaggero”.

Visto il limitato di appuntamenti da ricollocare, non si prevedono dunque ripercussioni sulla campagna vaccinale che nell’ultima settimana, esclusa la giornata di ieri, è proseguita al ritmo di quasi 7.700 dosi al giorno. Ieri, in metà giornata, sono state 3.037 col totale degli immunizzati che ha superato la soglia dei 190mila assistiti, pari al 22% della popolazione residente. Con tale ritmo, secondo la simulazione di Lab24, l’Umbria potrebbe raggiungere l’immunità di comunità (80% degli abitanti che hanno completato il ciclo) a fine agosto, in anticipo di in mese rispetto al traguardo fissato dal commissario nazionale Francesco Paolo Figliuolo. Per dosi somministrate rispetto ai residenti, inoltre, l’Umbria figura tra le prime nove regioni: il rapporto è 70.218,5 ogni 100mila (agli antipodi ci sono Liguria con 73.519,9 e Sicilia con 63.880,1).

Intanto, per definire la questione Astrazeneca/Vaxzevria, dopo le ultime indicazioni, il commissario D'Angelo, ha trasmesso ai direttori dei distretti sanitari della Regione la circolare emanata dal ministero della Salute, con il parere del Comitato tecnico scientifico che di fatto, sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca agli under 60 anche per la seconda dose. Una platea di 5.187 assistiti come risulta elaborando gli open data messi a disposizione dalla struttura commissariale. Nella regione risultano infatti 27.762 persone di età compresa tra i 12 e i 59 anni che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anglo-svedese e 22.575 di questi hanno già completato il ciclo. In 22 casi, tale farmaco è stato somministrato anche a ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni, ma la maggior parte è stata iniettata ai cinquantenni (11.168 prime dosi); a seguire, quarantenni (8.572), trentenni (4.902) e ventenni (3.098). La maggior parte di coloro che dovranno ricorrere alla vaccinazione eterologa, il 32 è della fascia 50-59, il 25% di quella 40-49, il 24,4% della 20-29, il 18,5% della 30-39 anni. Dovranno ricevere una seconda dose diversa anche 8 teenagers. Tutti, come chiarito dalla Regione, completeranno il ciclo vaccinale con Pfizer o Moderna entro 8-12 settimane.

Da ieri gli uffici regionali stanno riprogrammando gli appuntamenti in modo da recuperare entro venerdì prossimo quelli rimandati venerdì, mentre gli appuntamenti della prossima settimana saranno mantenuti. Chi invece era in coda per essere vaccinato ieri, ha ricevuto regolarmente la seconda dose ma con antidoto m-RNA (Pfizer e Moderna). La Regione ha anche chiarito che chi, tra gli under 60 che avrebbero dovuto ricevere la seconda dose AstraZeneca ieri, non è presentato, nei prossimi giorni riceverà un sms con un nuovo appuntamento. Ieri in ogni caso sono state 282 le dosi Vaxzevria somministrate, ovviamente a soggetti di 60 o più anni.

LA CURVA

L’intera provincia di Terni si sta avvicinando a quota zero, sono infatti solo 7 i nuovi casi registrati nell’ultima settimana, 3,11 ogni 100mila abitanti. È uno dei segnali che descrivono l’attuale fase di ritirata del virus, anche se nella regione restano più di mille positivi (1.058), livello che tuttavia non si registrava dal 9 ottobre. Sono infatti 35 i comuni tornati Covid free e in altri 32 nell’ultima settimana non sono stati registrati nuovi casi. Ieri 21 i contagi certificati, con 63 guariti e due decessi, nei comuni di Gualdo Tadino e Gubbio. Dopo cinque giorni, si registra un ingresso in terapia intensiva (5 il totale) e un nuovo ricovero ordinario (41 in tutto)

