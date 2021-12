Domenica 19 Dicembre 2021, 07:47 - Ultimo aggiornamento: 07:49



PERUGIA Prosegue la corsa del virus con altri 372 nuovi casi registrati venerdì a fronte di uno screening che si mantiene sostenuto, con 750 persone testate al giorno in media, una su tre trovata positiva nell’ultima settimana. Vola sopra i 200 casi per 100mila abitanti l’incidenza settimanale, alimentata dai contagi tra i non vaccinati: l’ultima elaborazione di Scienza in rete-Associazione italiana epidemiologia (Aie), l’incidenza tra i non vaccinati in Umbria è più che doppia rispetto alla media regionale. Intanto nell’ultima settimana si registra una lieve flessione di contagi scolastici, 15 tra gli adulti, 137 tra gli alunni, due su tre under 11. Al riguardo, nei primi due giorni di vaccinazione pediatrica, sono state somministrate 555 dosi.

Dopo nove mesi l’incidenza settimanale torna in “zona rossa”, con 205,7 casi per 100mila abitanti. Si tratta del dato più alto dal 7 marzo che comprende anche 112 casi “importati”, pari al 6,3% del totale dei casi registrati tra il l’11 e il 17 dicembre, 1.779; dato che rispetto alla settimana precedente è cresciuto del 75%. Una corsa sempre più diffusa a livello territoriale, con 20 comuni sopra la soglia di guardia: tra questi, Amelia, Magione, Gualdo Tadino, Spoleto, Assisi Corciano, Castiglione del Lago e Bastia Umbra. A questi si aggiungono Città di Castello, Perugia e Terni, che presentano un indicatore poco sotto i 200 casi per 100mila abitanti. Casi giornalieri in crescita progressivamente anche a Foligno, Marsciano e Gubbio.

Un’escalation partita a inizio mese, considerando che nella settimana 22-28 novembre in Umbria il tasso di incidenza settimanale era di 88 casi per 100mila abitanti come rilevava Scienza in rete-Aie. Nello stesso report si evidenziava come l’incidenza nella popolazione all’epoca non vaccinabile (under 11 anni) fosse pari a 226 casi e quella dei non vaccinati pari a 201 casi per 100.000 abitanti. Un dato che, considerando vaccinati e no, che si aggrava, rispettivamente, del 157 e del 128% rispetto alla media regionale. Considerando il dato attuale, intorno a 205 casi, tra i non vaccinati l’incidenza potrebbe avvicinarsi a 500 casi per 100mila abitanti. Un parametro decisionale che rischia di aggravarsi ulteriormente e di trascinare la regione in “zona gialla” proprio per effetto della quota di non vaccinati ancora presente. Tra gli over 12, ancora il 10% (circa 83.800 assistiti) non ha alcuna copertura, mentre tra i bambini, nei primi due giorni di vaccinazione pediatrica sono state iniettate 555 dosi, con una copertura dell’1,1% superiore al dato nazionale pari allo 0,8%. In totale, venerdì sono state dispensate quasi 9mila dosi, 8mila delle quali addizionali, con 645 nuovi vaccinati e altri 300 immunizzati.

A proposito di verde età, nell’ultima settimana si è assistito a un lieve calo dei contagi scolastici scesi di sei unità, da 143 a 137. Rispetto al report della Regione del 10 dicembre, è passata dal 60 al 66% l’incidenza di contagi nelle scuole dell’Infanzia e Primarie. Infezioni in salita anche nelle scuole secondarie di secondo grado, 9 al 17 dicembre, ma tra venerdì sera e ieri mattina altre classi sono state poste in isolamento in un istituto di Perugia, ad esempio. La rilevazione aggiornata a venerdì indica 3 classi di Secondaria di II grado in isolamento ad Assisi, Perugia e Foligno. In tutto sono 66 con l’incidenza maggiore tra capoluogo, Amerino-Narnese e Trasimeno con, rispettivamente, 13 (7 sezioni di Infanzia comprese), 11 e 9 classi in Dad.

Dal calcio al volley, i contagi stanno interessando anche le squadre sportive. Ieri la partita di serie D, Tiferno Lerchi-Pianese non è stata disputata, essendo alcuni calciatori del club tifernate in isolamento fiduciario in attesa di tampone. La Sir volley Perugia oggi sarà di scena a Civitanova Marche senza Rychlicki, Anderson e Mengozzi, risultati positivi.