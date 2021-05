22 Maggio 2021

di Fabio Nucci

(Lettura 3 minuti)







PERUGIA - Oltre 19mila dosi in due giorni e una copertura con la prima dose arrivata al 42% degli over 16. L’accelerazione alla campagna vaccinale regionale c’è stata e – scorte permettendo - si consoliderà dalla prossima settimana. L’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, e il commissario per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo dettano la tabella di marcia di una profilassi che, con l’entrata in scena, da ieri, dei circa 20mila fragili under 60 (tabella ministeriale 4), e l’entrata a regime delle somministrazioni per i sessantenni, circa 6mila vaccinati in tre giorni, «darà altri ottimi risultati». Questo mentre quasi 26mila cinquantenni si sono già messi in coda, con la possibilità di organizzare un “open day” per immunizzare gli studenti maturandi, e di aprire hub vaccinali aziendali.

D’Angelo parla di «scelte tecniche» che consentiranno di aumentare le somministrazioni dalla prossima settimana e indicando i dati aggiornati alle 8 di ieri (441.218 dosi iniettate, con 147.192 assistiti che hanno completato il ciclo) aggiunge: «Considerando che il 42% della popolazione vaccinabile ha ricevuto la prima dose, possiamo parlare di standard ottimale che intendiamo ampliare ulteriormente». «Grazie allo spostamento al 42° giorno del richiamo Moderna e Pfizer – aggiunge - si sono liberati circa 70mila posti per la prima dose per questo procederemo a un ulteriore efficientamento dei punti vaccinali». Così, a circa 29mila sessantenni sarà dato appuntamento per i prossimi giorni (preadesioni per 35.730 assistiti) mentre i fragili under 60 da ieri hanno iniziato a farlo direttamente dal portale regionale. Questo mentre già 25.683 assistiti tra i 50 e i 59 anni si sono messi in coda per la vaccinazione e la prossima settimana toccherà ai quarantenni. «Su 9 fasce d’età, in sette l’Umbria occupa i primi posti per ritmo di vaccinazioni – sottolinea Coletto – e considerando il serbatoio di vaccini a disposizione lo consideriamo un ottimo risultato». Target che tali prossimi interventi intendono migliorare, aprendo anche hub vaccinali aziendali. «Mercoledì con apposita deliberazione, la Giunta varerà le linee guida per i cosiddetti punti vaccinali straordinari che consentiranno di massimizzare la campagna vaccinale anti-Covid». Le aziende dovranno avanzare apposita manifestazione d’interesse e la gestione di tali hub sarà in ogni caso esterna alle Asl che si limiteranno a valutarne i requisiti. Per quanto attiene l’accordo con le farmacie, il nodo resta quello delle risorse. «Per questo – ha chiarito il direttore Salute e welfare, Massimo Braganti – abbiamo chiesto al Ministero di stringere i tempi per i finanziamenti previsti. Ma a prescindere dall’accordo, il nodo da sciogliere resterebbe il numero di dosi disponibili: andiamo ad aumentare la potenzialità vaccinale regionale ma le dosi restano le stesse». Sullo sfondo, la possibilità anche di organizzare open day vaccinali per gli studenti prossimi all’esame di Stato. «Stiamo valutando tale opzione – spiega D’Angelo - ma dipenderà dal numero di vaccini che arriveranno. Siamo modulati sulla base di un piano che specifica le fasce di età ma se arrivano più dosi non abbiamo difficoltà a far entrare più soggetti nella campagna». Da oggi a fine giugno, sono circa 190mila i preparati attesi; 5.100 Moderna e 2.950 Janssen in consegna oggi.

Intanto, si sta stabilizzando il fenomeno del contagio post vaccino. Negli ultimi 10 giorni, 57 positivizzati dopo la prima e 18 dopo la seconda, coi rispettivi totali saliti a 830 e 330. Di questi ultimi, 167 hanno contratto il virus a distanza di 15 giorni dal completamento del ciclo, lo 0,11% del totale immunizzati. Inoltre, tra gli operatori sanitari non si registrano nuovi casi settimanali (+46 nel mese) mentre tra ospiti e operatori delle Rsa si contano 2 casi attivi in meno rispetto alla scorsa settimana.