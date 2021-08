Covid: 62 ricoverati in Umbria, otto sono gravi. Cala il tasso di positività sui tamponi effettuati

Martedì 24 Agosto 2021, 20:53 - Ultimo aggiornamento: 20:54

PERUGIA - Buone e cattive notizie: in altalena, la fotografia del Covid in Umbria. Perché se da un lato cala il tasso di positività, dall'altro c'è un ulteriore aumento dei ricoverati e soprattutto un altro morto.

Ancora un leggero aumento dei ricoverati per il Covid in Umbria, ora 62, due in più di lunedì, otto dei quali nelle terapie intensive, erano sette. Lo riporta il sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 105 nuovi positivi, 72 guariti e una nuova vittima.

Dopo giorni di calo tornano quindi a crescere gli attualmente positivi, 1.919, 32 in più di lunedì. Sono stati analizzati 2.503 tamponi e 6.694 test antigenici per un tasso di positività sul totale pari al 1,1 per cento (era 0,84 lunedì e 1,8 lo stesso giorno della scorsa settimana).