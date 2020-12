Che il virus circoli e in maniera ancora non del tutto sotto controllo lo conferma un approfondimento sugli asintomatici realizzato da Carla Bietta, responsabile dell’unità di Epidemiologia della Usl Umbria 1 e tra i componenti del Nucleo epidemiologico della Regione. Dall’analisi emerge che la maggior incidenza laddove c’è anche una minor percezione del rischio legato al contagio da SarsCov2. Ad esempio, tra gli under 24, dove un caso certificato su tre risulta senza sintomi.

Il trend dei nuovi casi suddivisi per “anzianità” segue l’andamento della curva epidemica, col massimo di casi che si è avuto tra il 26 ottobre e il 15 novembre, con la fascia 45-64 anni prevalente. «La differenza rispetto al primo punto di confronto, la settimana dal 21 al 27 settembre – spiega la dottoressa Bietta – è molto più bassa rispetto ai valori che abbiamo adesso: questo indica che il virus circola e lo dimostra anche il trend della curva epidemica». La fascia 0-24 è quella che ha la percentuale di positivi maggiore e anche in questo caso l’incidenza dei casi oggi resta molto più alta rispetto alla fase iniziale dell’osservazione (metà settembre). «La dimostrazione che il virus circola in tutte le fasce». Quanto agli asintomatici, la distribuzione maggiore si registra nelle fasce più giovani. «Si riduce con l’avanzare dell’età – spiega la dottoressa Bietta - ed è prevalente tra gli uomini (23,1%)». Si può dire, quindi, che l’asintomatico tipo ha meno di 24 anni ed è di sesso maschile. Concetto ribadito dal modello di regressione statistica dal quale emerge una maggiore probabilità di scovare asintomatici tra i giovani maschi. Lo studio ha preso in esame tutti i casi senza sintomi guariti tra il 22 settembre e il 27 novembre e nell’ultima settimana, infatti, la massima incidenza di asintomatici (30%) si ha tra gli under 24. Livello cui la curva è risalita dopo una fase discendente che al 30 ottobre ha portato il dato al 20%. «Il successivo incremento è legato alla ripresa del tracciamento – spiega Carla Bietta – la prova che tramite screening o contact-tracing abbiamo raggiunto casi che altrimenti non avremmo scoperto». Al crescere dell’età, l’incidenza scende: intorno al 15% nelle fasce 25-44 e 45-64, 10% circa tra 65-84 anni e over 85. «L’asintomaticità – aggiunge l’epidemiologa - è associata a una bassa percezione del rischio e si condensa nelle fasce più giovani che mantengono una quota di positivi più alta rispetto ai tamponi fatti. Aspetto da non sottovalutare: non siamo in una situazione da casi zero».

INFOCOVID

Attivo dal 4 dicembre su web (portale della Regione) e telegram, InfoCovidUmbria, il canale informativo della sanità umbra ora è disponibile anche su WhatsApp. «Un modo per avere risposte in automatico a tutte le informazioni utili ai cittadini – spiega Stefano Piccardi, Regione Umbria - comprese quelle relative alle strategie diagnostiche». L’obiettivo è rendere capillare il servizio, alleggerendo la pressione sul Numero Umbria Sanità. Il Cuore verde è stata la prima regione a mettere in piedi tale servizio cui già in 7mila hanno risposto dal sito, 1.300 su Telegram.

