22 Maggio 2021

di Fabio Nucci

(Lettura 3 minuti)







PERUGIA - Con un intero distretto quasi Covid-free, la Valnerina, e un solo comune con più di 200 casi settimanali per 100mila abitanti, l’Umbria continua a registrare numeri da “zona bianca” dove mantenendo tale andamento potrebbe entrare già il 7 giugno. «Nell’ultima settimana la curva epidemica ha preso un andamento discendente più veloce», osserva Marco Cristofori, responsabile Sorveglianza e promozione della salute della Usl Umbria 2 e componente del Nucleo epidemiologico regionale. «Un andamento dovuto a diversi fattori, la componente vaccini che vanno avanti e anche un po’ il clima: anche se non fa molto caldo, le malattie respiratorie si attenuano ma come dimostra il Brasile il virus circola anche in estate».

Il calo più vistoso dei contagi è confermato dai dati di ieri, con 45 nuovi casi, 334 nell’ultima settimana con una riduzione del 47%, rispetto a quella precedente. Questo si ripercuote sull’incidenza cumulativa che, considerando l’ultimo aggiornamento ed escludendo i casi “fuori regione”, è scesa a 36. Un trend anticipato dalla settimana osservata nei parametri della Cabina di regia (10-16 maggio), nella quale i focolai sono passati da 141 a 93, i casi sui 14 giorni da 1.355 a 1.201 con quelli non associati a catene epidemiche note da 287 a 187. Normale una classificazione del rischio bassa, come la valutazione d’impatto col 15 e 17% di posti letto Covid acuti e ordinari occupati negli ospedali. Questo mentre l’indice Rt (calcolato dall’Iss) è passato da 1,03 a 0,96, ma la stima del Nucleo epidemiologico indica un parametro a 0,75 (0,66 nazionale). «Un altro ottimo risultato – aggiunge Cristofori – è l’incidenza cumulativa che lunedì era pari a 56,54, secondo dato dopo quello del Friuli, e “nasologicamente” possiamo prevedere che la prossima settimana sia sotto 50». Tutti i distretti sanitari, inoltre, hanno dati sotto la soglia critica. «Quello più alto è dell’Alto Tevere, 124,33, mentre tra i comuni solo Umbertide e Montefalco (per la terza settimana) presentano un’incidenza sopra 200. Questo si aggiunge alla discesa degli attualmente positivi (2.097 coi 139 guariti di ieri, ndr) col distretto della Valnerina che ne presenta solo uno».

Coerente con tale trend, l’incidenza settimanale per 100mila abitanti rispetto all’età. «Persistono alcune oscillazioni - spiega Carla Bietta, epidemiologa della Usl Umbria 1 – e la fascia 0-18 resta sopra la media». Nell’ultima settimana, lieve rialzo nelle fasce 3-5 e 14-18 anni mentre nella classe 19-79, mini impennata tra i più giovani (19-24 anni), ma con un dato che resta sotto 100. «La marcata riduzione tra gli over 80 rende ancora più evidente l’effetto nella ridotta possibilità di contrarre il virus alla luce della massiccia vaccinazione», aggiunge Bietta. Un effetto che si riflette su altri indicatori, a partire dal rapporto positivi/tamponi sceso al 3,78%. «Questo indica la capacità di gestione del tracciamento che riesce a fronteggiare bene i piccoli cluster territoriali». Coi ricoveri Covid in netto calo (ieri 86 ordinari e 15 acuti) resta altalenante l’andamento dei decessi, con una lieve risalita negli ultimi giorni (ieri 3 decessi a Corciano, Foligno e Gubbio). «Ci siamo attestati su numeri piccoli, uno o due casi in media, comunque importanti, ma la tendenza è prossima all’azzeramento dei casi letali».