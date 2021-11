Lunedì 15 Novembre 2021, 09:57

PERUGIA - Domenica drammatica in Umbria, con l'aggiornamento dei dati sulla pandemia che nelle ultime 24 ore considerate fa segnare altri due decessi. Altre due vittime del coronavirus, che fanno salire il totale a 1.474: si tratta di due anziani, una dei quali è risultata non vaccinata.

Secondo i numeri forniti dalla Regione e aggiornati al 14 novembre, nell'ultima giornata sono stati 71 i nuovi casi di positività accertati, con 47 guariti. Gli attualmente positivi salgono ancora e arrivano così a 1.532 (22 in più di sabato). Continuano però a scendere i ricoverati, che adesso negli ospedali di tutta l'Umbria sono 40 (sabato erano 42), cinque dei quali (uno in meno) in terapia intensiva. Nelle ultime ventiquattro ore considerate dalla dashboard regionale, sono stati analizzati 8.744 test antigenici e 1.681 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale scende a 0,68 per cento (sabato 0,94).

Un dato confermato anche a livello nazionale dove l'indice di contagio Rt mostra una decisa tendenza ad aumentare: gli esperti segnalano infatti come tutti i metodi di calcolo dell'indice di contagio sono concordi nell'indicare che questo valore è in aumento. Lo è il Covidex, il parametro sovrapponibile all'indice Rt e aggiornato sulla base del rapporto fra nuovi casi positivi e tamponi, che alla luce dei dati del 14 novembre indica il valore di 1,22. Rispetto a sabato, quando c'era ancora una regione in cui l'indice di contagio Covindex era inferiore a 1, ieri questo valore è diventato superiore a 1 in tutte le regioni: il valore più alto si registra in Valle d'Aosta con Covidex di 1,99, seguono Molise (1,82), Liguria (1,44) e provincia autonoma di Bolzano (1,36). Ma appunto tra i valori più bassi d'Italia, con Puglia e Calabria, c'è proprio l'Umbria, con valore Covidex pari a 1,06.