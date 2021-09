Mercoledì 8 Settembre 2021, 07:52

PERUGIA Quinto giorno consecutivo con gli attualmente positivi in discesa, trend che riguarda anche il resto del Paese. A livello nazionale, però, il calo dei nuovi contagi è più marcato mentre in Umbria anche ieri sono stati censiti altri 104 casi col dato settimanale che si riavvicina a 700. Restano sotto controllo gli indicatori di gravità con 57 degenti Covid totali e un solo decesso nell’ultima settimana. La vaccinazione intanto va avanti al ritmo di oltre 4.300 dosi giornaliere somministrate, ieri 2.500 in metà giornata con 542 nuovi vaccinati e il 61% di under 19 che hanno ricevuto almeno una dose. Si riduce la quota dei “no vax”, il 17,6% degli over 12, tra di essi anche alcuni sanitari, anche se l’Ordine dei medici della provincia di Perugia parla di «percentuale di non immunizzati molto bassa».

A giudicare dall’andamento della media mobile settimanale, la curva epidemica regionale resta in una fase di lenta discesa col mese di settembre che si assesta su una media di 93,8 casi al giorno, contro i 109,4 di agosto. Un segnale di ridimensionamento dopo il picco registrato verso la metà del mese scorso. Lo screening effettuato lunedì ha restituito altre 104 diagnosi, a fronte di oltre 8mila tamponi, dato più alto negli ultimi dieci giorni. Di questi, 2.450 sono stati processati con test molecolare, con una risposta positiva nel 4,24% dei casi la più bassa dal 24 agosto escludendo i dati della domenica. Stabile sotto il 6% la media mobile, altro segnale di stabilità, in presenza di un numero di tamponi molecolari settimanali stabile mentre a livello globale, considerando gli antigenici, negli ultimi sette giorni c’è stato uno scatto dell’8,7%.

Anche gli indicatori di gravità restituiscono un quadro confortante: i ricoveri Covid sono stabili a 57 e lunedì c’è stato solo un passaggio da area critica ad area medica dove ora figurano, rispettivamente, sei e 51 degenti. Scende la percentuale di occupazione dei posti letto che secondo l’ultimo monitoraggio dell’Agenas, con dati aggiornati al 7 settembre, è del 7% per entrambe le tipologie di ricovero. La soglia critica è fissata al 10% per le rianimazioni, al 15% per l’area medica. Nell’ultima settimana, inoltre, si conta un solo caso letale, col totale fermo a 1.424 decessi.

Sull’altro versante va avanti la profilassi con oltre 30.600 dosi iniettate nella settimana 31 agosto/6 settembre, con una media di oltre 4.300 somministrazioni quotidiane. Un dato trainato da richiami o dose uniche che hanno fatto avanzare il totale degli immunizzati al ritmo di quasi 3mila unità al giorno. Secondo l’ultimo aggiornamento degli open data ministeriali, alle 17 di ieri, in Umbria risultavano 583mila assistiti che hanno completato il ciclo, pari al 73,8% degli over 12. Ieri in metà giornata si sono registrate anche 542 nuove vaccinazioni col totale dei senza copertura sceso vicino a 139mila assistiti. Pochi i sanitari “resistenti” secondo l’ordine dei medici della Provincia di Perugia. «Al momento abbiamo soltanto un medico non vaccinato nonostante il richiamo a farlo», ha spiegato all’Ansa la presidente Verena De Angelis. «In generale la percentuale degli operatori sanitari che non si sono immunizzati è molto bassa, anche se i dati in nostro possesso sono ancora molto parziali». Sono circa 5.900 gli iscritti all’ordine provinciale «In questo momento l’attenzione è concentrata sugli addetti che lavorano negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie pubbliche - aggiunge De Angelis – ma mancano i dati relativi a liberi professionisti, tecnici, fisioterapisti, psicologi, operatori socio sanitari e figure che operano negli ambienti sanitari». Da quanto filtra dal Dipartimento di prevenzione della Usl Umbria 1, inoltre, gli operatori che ricevono la lettera di richiamo o di sospensione si vaccinano subito dopo.