Domenica 20 Marzo 2022, 08:47

Improvvisa risalita di degenti Covid nella regione con 8 ingressi in area medica e 3 in terapia intensiva registrati tra venerdì e sabato mattina. Questo a fronte di altri 1.989 nuovi contagi, la cui curva sembra rallentare dopo quattro giorni nei quali sono stati registrati in media circa 2.500 positivi giornalieri. Contagi trainati dalla sotto-variante BA.2 della Omicron presente al 65% nella regione. Intanto prosegue la fase di stallo della vaccinazione, con poco più di seimila dosi iniettate nell’ultima settimana. Sono oltre 62mila le persone vaccinabili prive di copertura, 19mila tra gli over 50.

Alla lieve frenata subita dai nuovi contagi, in una giornata di monitoraggio senza vittime Covid, si è assistito a una ripresa degli ingressi ospedalieri. Risultano, infatti, otto pazienti in più in area medica e tre in terapia intensiva per un totale di posti letto occupati, rispettivamente, risalito a 184 e 6. Raddoppiato il tasso di saturazione dei posti letto di rianimazione, in un giorno passato dal 2,4 al 4,7%. L’incidenza dei ricoveri resta molto bassa: solo lo 0,9% degli attualmente positivi, infatti, necessita di cure ospedaliere. La maggior parte dei contagiati, 20.653, è asintomatica o seguita a domicilio da medici, pediatri o sanitari delle Usca.

Tra venerdì e sabato mattina, altre 1.989 nuove diagnosi, 14.500 nell’ultima settimana, con l’incidenza salita a 1.674,7 casi per 100mila abitanti, ma in lieve rallentamento rispetto alla spinta subita negli ultimi giorni. Un’escalation dovuta anche a un testing più corposo: il totale dei tamponi nell’ultima settimana è salito del 20,7% rispetto alla precedente. Dall’altra parte, a sostenere i contagi, anche l’elevata diffusione della Omicron 2, sotto variante isolata in 39 dei 60 campioni selezionati a livello regionale e sequenziati nell’ultimo flash survey dell’Iss. Tutti i contagi sono Omicron, il 35% lignaggio BA.1, il 65% lignaggio BA.2.

Sullo sfondo, una campagna vaccinale che prosegue al ritmo di poco più di 800 somministrazioni giornaliere, il 60% delle quali “booster” o quarte dosi. Queste ultime hanno già “raggiunto” 952 fragili, mentre la copertura aggiuntiva interessa il 79,5% degli immunizzati con ciclo primario. Nell’ultima settimana i nuovi vaccinati sono stati 368, mentre dall’inizio della somministrazione in 304 si sono convertiti grazie a Novavax. Il report settimanale del commissario Figliuolo intanto indica che in Umbria sono 62.500 gli umbri non vaccinati e mai contagiati: 19mila sono over 50. Saliti a 75mila invece i guariti dopo almeno una somministrazione di vaccino.