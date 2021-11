Mercoledì 24 Novembre 2021, 07:15 - Ultimo aggiornamento: 07:25

PERUGIA Mentre a livello nazionale prosegue costante la risalita dei contagi, in Umbria per ora la diffusione del virus resta sotto controllo. Lo confermano i dati relativi a lunedì, con 68 contagi scoperti a fronte di 13.394 tamponi, con un’incidenza dello 0,51% che tiene la media mobile settimanale allo 0,80%. Tasso di positività in discesa anche rispetto ai soli molecolari, pari al 2,37% rispetto al 3,5-4% registrato la scorsa settimana. Tra i tamponi censiti mancano all’appello quelli realizzati a Cenerente di Perugia dove da ieri mattina dalle 8 alle 13 è operativo un team mobile in grado di assicurare 300 test al giorno. Un intervento che segue la scoperta dei 33 contagi scolastici (inclusi due docenti) nella scuola primaria locale. Al riguardo, l’assessorato regionale alla Salute ha rinnovato l’invito alla popolazione di tale area ad aderire all’attività di screening e tracciamento per contenere al massimo la diffusione del virus. Tra lunedì e martedì mattina a Perugia sono emersi 22 nuovi casi, ma l’incidenza settimanale resta sotto 100 seppur in crescita. Al momento sono tre i comuni da “zona rossa”, Campello, Paciano e Pietralunga con un’incidenza pari, rispettivamente a 544, 207 e 195 casi per 100mila abitanti: il dato regionale è pari a 61,5. Confortano i dati ospedalieri, con un degente in meno in area medica (47 il totale) e un ingresso in intensiva dove ora figurano 7 pazienti (occupazione al 5%). C’è un nuovo decesso, a Perugia, il quinto nell’ultima settimana.

Prosegue intanto la profilassi con ciclo primario con 374 prime o uniche dosi somministrate lunedì e una crescita sul dato settimanale, 2.150 dosi circa, del 22%. Compreso il fine settimana, in 800 hanno cambiato idea sul vaccino e in un caso su quattro si è trattato di giovanissimi. Nessuna impennata sulle terze dosi, nonostante l’apertura alla fascia 40-59 anni, con circa 2.100 somministrazioni, 1.500 delle quali “booster” in linea col dato della scorsa settimana.