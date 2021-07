Covid, in Umbria terapie intensive libere

Domenica 4 Luglio 2021, 19:27

PERUGIA - Dopo mesi tornano libere da pazienti Covid le terapie intensive dell' Umbria. Lo riporta il

sito della Regione aggiornato a domenica 4 luglio. Undici i posti occupati negli ospedali da malati con il virus, uno più di sabato. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 11 nuovi positivi, 17 guariti e una nuova vittima. Gli attualmente positivi sono ora 684, sette meno di sabato.

Sono stati analizzati 1.310 tamponi e 2.188 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,3 per cento sul totale.

«Il 2 luglio dello scorso anno è stato il primo giorno in cui in Umbria si sono liberate le terapie intensive dopo i mesi durissimi che avevamo vissuto» ha detto l'assessore alla Sanità Luca Coletto, commentando i dati. «Dal 2 luglio 2020 - ha aggiunto - le terapie intensive sono state libere da pazienti Covid fino al 13 agosto dello stesso anno. Non succedeva proprio da quella data di registrare in Umbria zero ricoveri in rianimazione. È sicuramente un dato che ci fa tirare un sospiro di sollievo e ci fa guardare con ottimismo al futuro visto che, diversamente dallo scorso anno, abbiamo molte più armi per sconfiggere il virus, grazie alle vaccinazioni e alle cure»