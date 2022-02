Mercoledì 23 Febbraio 2022, 07:22 - Ultimo aggiornamento: 07:28

PERUGIA I dati sui nuovi contagi degli ultimi giorni sembrano aver riportato la curva epidemica a un nuovo plateau, con la discesa che ha frenato intorno ai 6mila casi settimanali con l’incidenza poco sopra le 690 diagnosi per 100mila abitanti. Di contro, continuano a scendere gli attualmente positivi, 10.658 secondo l’ultimo bollettino: uno su tre ha meno di 19 anni, il 17% tra i 40 e i 49.

I 999 nuovi contagi scoperti tra lunedì e martedì mattina, tengono ferma la curva epidemica che da tre giorni “staziona” di poco sopra ai 6mila casi settimanali. Una fase di stasi che si rileva anche nel tasso di positività dei tamponi, la cui media mobile, dopo essere scesa sotto il 10%, da una settimana oscilla intorno al 9,7% (9,9% in Italia). Lunedì c’è stata una ripresa del testing, con oltre 11.600 tamponi processati e un’incidenza scesa all’8,6%. Si comprime il numero dei test in generale, oltre 5mila quelli processati in meno nell’ultima settimana, con un calo del 9,6%, trend che a livello nazionale è tuttavia più accentuato (-14%). A livello territoriale la diffusione accentua la sua uniformità ed elaborando i dati dell’ultimo bollettino si rileva un’incidenza regionale di 693,7 casi per 100mila abitanti con solo 12 comuni che presentano un dato sopra 1000, con Ferentillo e Monte Santa Maria Tiberina in testa. A livello provinciale c’è stata una lieve risalita a Terni, ma i due indicatori restano vicini: 676 e 651. Solo tre i comuni con zero casi settimanali, uno dei quali (Poggiodomo) Covid free.

Per effetto dell’elevato numero di guarigioni, ieri 1.385, gli attualmente positivi continuano a ridursi, 10.658 l’ultimo dato che riporta comunque ai livelli di fine dicembre. La distribuzione per fasce d’età, secondo i dati forniti dalla Regione, indica una concentrazione di casi attivi nelle fasce centrali, tra 30 e 59 anni, e in quelle dei giovanissimi, tra i 5 e i 19 anni. Il numero maggiore, quasi 1.800 casi (17%) appartiene alla fascia 40-49 anni, seguita dalla 5-11, nella quale si contano circa 1.500 attualmente positivi (14,3%), e dalla 30-39 (1.100 casi attivi, 10,4% del totale). Quasi un caso attivo su tre (il 30,8%), risulta avere meno di 19 anni. Rispetto alla popolazione, la quota maggiore di contagiati tuttora positivi, il 3%, si rileva tra i 5 e gli 11 anni; percentuale che passa al 2,3% nella fascia 0-4, all’1,9% in quella 12-19. Quella con la quota più bassa di attualmente positivi, 0,6%, riguarda i settantenni. Tali dati possono essere sovrapposti a quelli sulla vaccinazione, considerando che nella fascia 70-79, il 93,1% degli assistiti ha completato il ciclo primario e tra questi, il 92,1% ha ricevuto anche la dose addizionale. Viceversa, nella fascia 5-19 anni, solo il 59% è immunizzato e in quella 12-19 solo il 43,1% di chi è vaccinato con doppia o unica dose, ha ricevuto il booster. Quanto all’andamento quotidiano della profilassi anti-Covid, lunedì c’è stata una lieve ripresa con le somministrazioni tornate sopra 2mila (12.200 circa nell’ultima settimana), tra mille booster, 110 prime o uniche dosi, e 920 richiami. In lieve ripresa anche le inoculazioni pediatriche, 2.900 nella settimana 15-21 febbraio, con un calo del 21,2% rispetto a quella precedente.

Intanto, tornano a scendere i ricoverati ordinari, undici in meno in un giorno, 164 il totale che negli ultimi otto giorni si è quasi sempre ridimensionato. A tali degenti, vanno aggiunti gli otto critici, dato stabile da quattro giorni, con un ingresso nell’ultima giornata e una saturazione ferma al 6,3%. Tra gli indicatori di gravità, torna in tensione invece quello relativo ai decessi: altri cinque i casi letali, due a Perugia, altrettanti a Terni e un altro a Città di Castello. La curva resta comunque stabile a 25 casi letali settimanali.