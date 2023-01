Giovedì 12 Gennaio 2023, 07:34

Prudenza sì, allarmismo no. Con un’incidenza settimanale di poco sopra i 200 casi per 100mila abitanti, i numeri Covid dell’Umbria descrivono una situazione sotto controllo, con ricoveri in calo e un numero di pazienti critici stabile. Lo ricorda il fisico sperimentale dell’Università degli studi Luca Gammaitoni che condivide l’invito alla vaccinazione, specie nei più fragili, arrivato nei giorni scorsi dalle specialiste dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Antonella Mencacci, direttrice del laboratorio di Microbiologia, e Daniela Francisci, direttrice della struttura complessa clinica Malattie infettive.

Nell’ultima settimana i nuovi casi giornalieri sono rimasti costantemente sotto quota 400 e lunedì sono stati 282 i positivi diagnosticati a fronte di 2029 tamponi, con un tasso di positività del 13,8%. I casi settimanali sono scesi del 46% dopo il picco registrato durante le feste di Natale e dal 4 all’11 gennaio l’incidenza settimanale è passata da 396 a 213 casi per 100mila abitanti. «Nonostante in questi giorni si leggano notizie preoccupanti di aumento dell'epidemia di Covid-19 – ha spiegato Gammaitoni in un post - bisogna riconoscere che i dati non confermano questi allarmi». I dati dei nuovi contagi e delle morti da SarsCov2 per milione di abitanti registrati in Italia e Francia da un anno a questa parte per il fisico sperimentale hanno un andamento molto simile. «In entrambi i casi si osserva una decisa flessione dei contagi e un appiattimento della curva dei decessi, in accordo con i modelli matematici. Quanto alla situazione in Umbria, visto l'andamento di nuovi casi e ospedalizzazioni, anche in questo caso i dati sembrano consentire un cauto ottimismo. Quindi prudenza sì, mascherine nei luoghi affollati e vaccino ai fragili, allarmismo no».

La guardia resta comunque alta visti i nove decessi conteggiati nell’ultima settimana, e anche in considerazione del tasso di ospedalizzazione, in rapporto agli attualmente positivi, tornato sopra il 6%. «Col numero elevatissimo di varianti che si ricombinano tra di loro – spiega la professoressa Mencacci, che dirige anche la Scuola di Specializzazione in Microbiologia - dobbiamo far sì che questo virus, quando ci infetta, causi meno problemi possibili. La probabilità resta elevata perché quello che circola è molto di più di quello che sappiamo perché in molti non sanno di essere infetti. Ora succede che le persone entrano in ospedale per un altro motivo, fanno il tampone e si scoprono positive perché magari hanno avuto l’infezione 10-15 giorni prima ma non è stata loro mai diagnosticata». Da non sottovalutare i sintomi specifici: tosse, rinorrea (naso che cola), febbre, spossatezza o mal di testa.

Quanto alle varianti, per ora il sequenziamento garantito dal laboratorio di Microbiologia dell’ospedale di Perugia, hub di riferimento regionale per il SarsCov2 ma anche per altri virus e infezioni, non ne ha isolate di nuove o “strane” rispetto anche a quelle che circolano in Cina, paese “osservato speciale”. «Per le informazioni che abbiamo finora le sei differenti sotto-varianti di Omicron che stanno circolando in Cina sono presenti anche in Europa e sono girate anche in Italia», ha ricordato in un’intervista ad Ansa la professoressa Francisci. «La protezione vaccinale dovrebbe coprire abbastanza bene ma è chiaro che bisogna mantenere un atteggiamento di sorveglianza e attenzione. L'ipotesi che possa emergere una nuova variante con caratteristiche diverse esiste ed è quindi importante sequenziare i ceppi virali per essere pronti a scoprire eventuali nuove mutazioni del virus. Quelle che stanno circolando ora sono note».