Covid, due morti ma meno ricoverati

Domenica 12 Settembre 2021, 12:55

PERUGIA Cinque ricoverati in meno negli ospedali dell' Umbria, 53, secondo i dati aggiornati sul sito della Regione, sette nelle terapie intensive (dato stabile). Ci sono però altri due morti per il virus, 1.438 dall'inizio della pandemia. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 86 nuovi casi e 142 guariti, con gli attualmente positivi ora 1.445, 58 in meno di sabato. Sono stati analizzati 1.563 tamponi e 6.418 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dell'uno per cento (1,14 sabato). Da oggi, sul fronte vaccini, immunizzazioni senza prenotazioni.