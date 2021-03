SPOLETO - Gli sguardi che si incrociano commossi e sembrano voler esprimere qualcosa che va ben oltre un semplice grazie. E gli occhi che provano a carpire, anche tra le pieghe di un sorriso appena accennato, la dolcezza e l’umanità di quegli angeli in carne e ossa che hanno accompagnato un proprio caro fino all’ultimo respiro, cosa che nel dramma del Covid è purtroppo preclusa ai familiari. C’era un non so che di speciale nell’aria, ieri, all’ingresso del San Matteo, dove Carlo Manto, insieme alla figlia Maria Chiara e ai due nipotini hanno consegnato, alla direttrice di presidio Orietta Rossi e agli «angeli» della Terapia Intensiva, alcuni dispositivi per la pronazione e due saturimetri portatili. Un gesto dal significato profondo, visto che a fine dicembre la vita di questa famiglia è stata stravolta dal Covid, che a Carlo e Maria Chiara ha strappato moglie e mamma. Quella donazione, frutto della generosità del Primo Circolo didattico, degli amici e della famiglia, è stata fatta proprio nel ricordo di Patrizia Badiali, la maestra molto amata e conosciuta, morta a causa del covid, nonostante sprizzasse energia e non avesse altre patologie. «Mamma non ce l’ha fatta – ha detto Maria Chiara – ma questo non rende il lavoro di questi angeli meno importante o valido. La nostra terapia intensiva è un fiore all’occhiello, perché brilla per umanità e professionalità. Dobbiamo essergli tutti grati, sempre».

APPROFONDIMENTI SPOLETO «Agli angeli della terapia intensiva», il grazie ela... UMBRIA Spoleto piange la Maestra Patrizia, vittima del Coronavirus UMBRIA «Mia madre scoppiava di salute, uccisa dalla...

© RIPRODUZIONE RISERVATA