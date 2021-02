Quasi raddoppiato il numero dei nuovi positivi, 11 morti

PERUGIA - Nel secondo giorno di zona rossa che interessa tutti i comuni della provincia di Perugia e sei di quella di Terni, resta alta l'allerta in Umbria. Scorrendo i dati della dashboard regionale aggiornati alla tarda mattinata di martedì, risulta quasi raddoppiato il numero dei nuovi casi positivi, passati da 190 a 375, con un aumento del 97 per cento (185 nuovi casi). Se questo dato può essere in parte condizionato al fatto che si tratti dell'inizio della settimana, preoccupa il numero dei morti. Ben 11 in appena 24 ore. In lieve aumento la percentuale dei guariti, che fa registrare un più 0,3 per cento. Cresce anche il numero dei ricoverati, che passano da 500 a 513: dei 13 nuovi ricoveri in ospedale, due sono in terapia intensiva.

