Covid, in Umbria curva verso l’appiattimento. Ma ancora niente inversione: 7 morti e 1 su 10 è positivo

PERUGIA - «In Umbria si sta assistendo ad un appiattimento della curva epidemiologica che evidenzia, anche grazie all’analisi di più indicatori, una situazione più stabile rispetto ai primi giorni di ottobre». Ecco quanto emerso nel corso della conferenza settimanale sull’andamento dell’epidemia prodotta da Covid-19 sul territorio regionale.

Sono stati 556 i nuovi casi Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno a fronte di 5.509 tamponi. Il dato è stato fornito nel corso della conferenza stampa settimanale della Regione dedicata all'epidemia. Il tasso di positività è quindi intorno al 10 per cento, in leggero calo rispetto al 10,6% di ieri. Registrati inoltre 438 guariti e sette decessi. Con 446 ricoverati, due più di ieri, 76 dei quali in terapia intensiva (uno in più). Il direttore regionale alla Sanità Claudio Dario ha descritto la seconda ondata come «un allagamento diffuso, multifocale e contemporaneo». «Per questo motivo - ha aggiunto - le misure applicate sono state efficaci ma non tali da tenere all'esterno il virus, con il rischio di contagio che poteva coinvolgere chiunque». All’incontro erano presenti, oltre al direttore Dario, il commissario per l’emergenza covid, Antonio Onnis, Carla Bietta e Marco Cristofori del nucleo epidemiologico regionale, Ilaria Vescarelli, referente Usec per le Rsa, il direttore sanitario dell’Usl1, Massimo D’Angelo. La dottoressa Bietta e il dottor Cristofori, hanno illustrato gli scenari dell’epidemia (ndr. slide in allegato) che evidenziano non un’inversione della curva, bensì una stabilizzazione, frutto anche delle misure di contenimento adottate a livello nazionale e regionale. «Per noi che lavoriamo sul territorio – ha sottolineato Carla Bietta – è molto significativa anche la lettura del dato relativo alla riduzione della percentuale di soggetti positivi rispetto al numero di tamponi effettuati che dà ragione del governo del territorio, seppur nei limiti del possibile, attraverso il contact tracing». In proposito è stato ricordato che nell’attività di tracciamento, sono direttamente coinvolti, con opportuna formazione, gli studenti di medicina.

Nel corso dell’incontro sono stati resi noti i dati relativi al monitoraggio delle strutture residenziali (Rsa e Residenze Protette) che permette di applicare gli stessi protocolli in tutte le strutture che – come ha evidenziato il direttore Claudio Dario, «in questa seconda ondata hanno risentito di un contagio diffuso sul territorio completamente differente dalla prima ondata che ha investito prevalentemente il Nord Italia». «Al momento su 67 strutture monitorate, 48 hanno registrato casi di positività per un totale di 328 ospiti positivi, – ha detto Ilaria Vescarelli – mentre gli operatori positivi sono 187».

© RIPRODUZIONE RISERVATA