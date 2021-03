25 Marzo 2021

di Fabio Nucci

(Lettura 3 minuti)







PERUGIA - Con un indice di replicazione diagnostica sceso a 0,77, la situazione umbra del contagio appare tra le più favorevoli in Italia. Solo Campania e Molise hanno un Rdt (leggermente) inferiore. Un parametro che indica la progressiva fase di contenimento dei contagi di settimana in settimana, con la proiezione a 14 giorni di Scienza in rete che vede la regione avvicinarsi alla “zona bianca”. Anche l’ultimo bollettino regionale ha restituito informazioni univoche prendendo in esame anche gli altri dati sensibili dell’epidemia, ricoveri e decessi: in una possibile consolidata fase discendente i primi, in una tendenziale situazione di contenimento, pur con oscillazioni, i secondi.

Gli ultimi dati relativi all’epidemia hanno restituito 225 nuovi casi, in risalita rispetto al giorno precedente, ma con la media mobile crollata a 166,9, livello che riporta a inizio gennaio. In lieve risalita l’incidenza dei tamponi molecolari positivi: ieri 3.485 con un tasso del 6,5% di poco sopra la media mobile (sui sette giorni) scesa al 6,28% (livello più basso dal 28 dicembre). Segnali che confermano una più convinta piegatura verso il basso della curva epidemica che per la prima volta in questa terza ondata si accompagna con una consolidata riduzione delle ospedalizzazioni. Nell’ultima giornata due degenti Covid in meno, uno ordinario e l’altro critico, con tre ingressi del giorno in terapia intensiva, 29 settimanali, e 66 posti letto occupati (47%). Il calo dei degenti di aree non critiche va avanti ormai da tre settimane con quattro sole giornate che hanno presentato nuove ospedalizzazioni. La tendenza, seppur più rallentata, interessa ormai anche le rianimazioni scese al livello registrato a inizio febbraio.

Prosegue la sua fase discendente anche l’incidenza cumulativa regionale, come osservano gli epidemiologi di Scienza in rete. «Seppur con qualche criticità locale, in Umbria tale parametro è in continua diminuzione con un Rt da circa tre settimane al di sotto di uno e con una diminuzione anche nelle fasce di età scolastica che avevano subito in precedenza una crescita piuttosto marcata. Questo dopo tre settimane di misure restrittive, che la presenza delle varianti inglese e brasiliana ha spinto a mantenere, soprattutto nella provincia di Perugia». I dati aggiornati al 24 marzo indicano un’incidenza in picchiata in provincia di Perugia (117 casi settimanali ogni 100mila abitanti) e in fase di stabilizzazione a Terni (155) pur con ancora alcune oscillazioni giornaliere. Secondo la proiezione a due settimana, ipotizzando che le condizioni attuali non cambino, per gli esperti di Scienza in rete l’incidenza regionale potrebbe scendere intorno a 75.

Ad oggi, intanto, la lieve ritirata del virus è confermata anche dal fatto che a ieri 18 comuni contavano oltre 200 casi settimanali per 100mila abitanti mentre 25 sono da “zona bianca”, presentando zero o meno di 50 casi. Incidenza “fuori scala” a Montecchio (1.002) mentre tra i comuni medio-grandi, restano in “zona rossa”, Amelia, Montefalco, Norcia, Spoleto, Magione e Città di Castello. Quanto alla prevalenza dei casi rispetto all’età, l’ultimo report di Scienza in rete aggiornato alla decima settimana del 2021 (8-14 marzo), indica una maggior incidenza nella fascia 14-18 anni (223 casi), seguita dalla fascia 6-10 (218) e over 85 (202). Anche in piena seconda ondata (a inizio novembre), con le scuole di primo secondo grado “chiuse” da pochi giorni, la fascia più esposta era la 14-18 (554), seguita dalla 11-13 (483) e dalla 45-64 (473).

Buone notizie intanto, sul versante decessi, con appena due casi letali segnalati, ad Avigliano Umbro (seconda vittima Covid dall’inizio della crisi sanitaria) e a Foligno dove i decessi sono saliti a 78, uno ogni 730 abitanti, parametro più basso rispetto a Bastia, Perugia, Città di Castello e Assisi, dove c’è stata un’incidenza di mortalità Covid maggiore.