Sabato 27 Agosto 2022, 08:01 - Ultimo aggiornamento: 08:03

Il Covid fa meno paura ma il rischio resta dietro l’angolo in vista dell’autunno. Nonostante la curva epidemica umbra resti in fase discendente, in controtendenza con la situazione nazionale, sul dato pesa il numero dei positivi non certificati. Persone che pur contagiati, per sintomi o per responso del tampone fai-da-te, evitano il testing ufficiale. La riprova arriva dal rapporto tra ospedalizzati e attualmente positivi che in Umbria è al 3,8%, tornato ai livelli dello scorso autunno, rispetto allo 0,83% nazionale.

È una situazione-limbo quella che sul versante SarsCov2 sta vivendo l’Umbria, nonostante dati confortanti rispetto al trend nazionale. Il numero dei contagi settimanali, infatti, negli ultimi sette giorni si è ridotto del 5,1%, passando da 2.654 a 2.518, mentre in Italia lo stesso parametro è cresciuto del 6%. «Il dato umbro potrebbe essere sottostimato – spiega Carla Bietta, responsabile dell’Uosd Epidemiologia della Usl Umbria 1 – in quanto molte persone non comunicano la loro positività e preferiscono passare il periodo Covid a casa, pur con senso di responsabilità, ma senza andare in farmacia o a un drive through per fare un tampone “contumaciale”». Al momento in Umbria risultano 4.280 attualmente positivi, con 321 nuovi casi scoperti tra giovedì e venerdì mattina e un’incidenza mobile settimanale passata da 306,8 a 291,1 casi per 100mila abitanti. Numeri che dovrebbero essere accompagnati da altri dati, ad esempio, riguardanti le ospedalizzazioni. Nella regione alle 10 di ieri mattina risultavano 160 pazienti ricoverati nei reparti ordinari e due “critici” per un totale di 162 ospedalizzati, 3,8 ogni 100 attualmente positivi. Un dato che riporta a fine novembre ma con 61 ricoveri totali e 1.626 “casi attivi”. In più, oltre la metà dei pazienti totali sono finiti in ospedale per altre patologie e si sono scoperti contagiati al tampone di controllo: 6 degenti tra gestanti e neonati, 83 presi in carico da reparti non Covid. «Le persone che si ricoverano – aggiunge la dottoressa Bietta, componente del Nucleo epidemiologico regionale - sono persone che verosimilmente sarebbero andate comunque in ospedale e incidentalmente si portano comunque anche una diagnosi di Covid. Nella popolazione policronica, con molte patologie il virus non aiuta e certe volte può incidere sull’evento fatale. Per questo sollecitiamo il ricorso alla vaccinazione e in particolare alla quarta dose». I dati sulla profilassi, infatti, come riporta Lab24, collocano l’Umbria in dodicesima posizione con il 14,42% degli assistiti (considerando la platea di eleggibili) immunizzato con secondo richiamo (per molti, la quarta dose).

Un altro aspetto che induce a ipotizzare una sottostima dei contagi giornalieri e in generale degli attualmente positivi, arriva dall’elevata incidenza di tamponi con diagnosi di infezione. Tra giovedì e venerdì mattina, ad esempio, su 1.765 tamponi processati, c’è stata una riposta positiva nel 18,2% dei casi, un dato più contenuto rispetto ad alcune settimane fa, ma pur sempre elevato rispetto a una situazione di possibile uscita dal picco epidemico. «Ci sono due ipotesi – osserva Carla Bietta, sentita anche dal Tgr Umbria – o che la curva si sta appiattendo, e questo potrebbe preludere a una fase di plateau ma senza continuare a scendere, o che un simile andamento possa presagire a un rialzo dei casi». Possibilità, quest’ultima, che in vista di settembre e della ripresa delle attività, prime tra tutte la scuola, sarebbe più di un campanello di allarme. Non a caso l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, nel comunicare i dati del report settimanale del Nucleo epidemiologico, anche giovedì ha ribadito «la necessità di adottare ogni forma di prevenzione per evitare il rischio di contagio», ricordando «l’importanza della vaccinazione».