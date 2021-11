Venerdì 19 Novembre 2021, 07:00

PERUGIA La curva epidemica regionale resta sotto controllo ma in un contesto nazionale sempre più critico, con oltre 10mila casi per il secondo giorno consecutivo. In Umbria l’ultimo monitoraggio giornaliero ha restituito 80 nuovi contagi col dato settimanale che resta stabile e comunque sotto il picco dei 613 casi registrati il 10 novembre. Un’evidenza che emerge anche dal report settimanale del Nucleo epidemiologico regionale nel quale gli esperti Marco Cristofori e Carla Bietta parlano di «curva epidemica e media mobile a 7 giorni in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente». Intanto, l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, allontana le restrizioni differenziate per vaccinati e non, evidenziando il ruolo della vaccinazione nel limitare il virus.

Con il 25% di contagi settimanali in più, a livello nazionale il SarsCov2 continua la sua risalita. Una corsa che in Umbria resta sotto controllo con la media mobile a sette giorni dei contagi che resta sotto gli 80 casi (76,1 secondo i dati aggiornati a ieri mattina), disegnando una curva che da otto giorni ormai mostra segni di stabilità o lieve riduzione. Lo conferma l’analisi settimanale del Nucleo epidemiologico regionale anche con riferimento all’incidenza settimanale mobile per 100mila abitanti che al 16 novembre è stata calcolata in 60 casi. «Anche in tale indicatore c’è una lieve riduzione – spiegano gli esperti della Regione – e un trend in lieve controtendenza rispetto al dato medio nazionale». I grafici relativi all’incidenza settimanale mobile per classi d’età mostrano un dato alla media regionale negli under 14, con una decisa risalita di contagi specie nelle fasce 0-2 e 3-5 anni, mentre da inizio mese si conferma il trend discendente dei contagi tra i teenagers che hanno accesso alla vaccinazione. Non a caso anche negli ultimi due giorni, un nuovo vaccinato su cinque delle 650 prime dosi iniettate riguarda la fascia 12-19 anni nella quale la copertura con almeno una dose ha superato il 71% (al 66,8% gli immunizzati). L’effetto profilassi si conferma anche tra gli over 19, fasce che mostrano una maggiore stabilità nei contagi e solo la “25-44 anni” evidenzia un’incidenza superiore alla media. Tra gli over 70, dopo un picco registrato a inizio mese, la curva dell’incidenza degli ultranovantenni ha ormai completato l’inversione di tendenza e ora presenta valori di poco superiori al dato regionale. A livello territoriale, presentano più di 100 casi per 100mila abitanti solo i distretti Spoleto (114) e Assisi (111), mentre sei sono addirittura sotto 50. Alto Chiascio e Narni-Amelia, invece, hanno il dato più basso: 19 e 20. Altro parametro connesso alla situazione epidemica, l’indice RDt che descrive l’intensità dello sviluppo della frequenza di casi riconosciuti come positivi nella popolazione, calcolato in base alla data della diagnosi di positività. Indice che l’ultima settimana è risultato pari a 0,85, in diminuzione rispetto alla precedente. Nel report si fa anche il punto sui dati ospedalieri, ricordando che al 16 novembre risultavano ospedalizzati 45 soggetti di cui 6 in terapia intensiva con 5 decessi nel periodo 8-16 novembre. «Gli indicatori di gravità – spiegano gli esperti del Nucleo epidemiologico - si mantengono pressoché costanti e in linea col dato medio nazionale». Ieri il dato è stato aggiornato a 40 degenti ordinari (+1) e 7 critici (+1) con altre due vittime.

Di situazione epidemica, misure restrittive e vaccinazioni è tornato a parlare l’assessore alla Salute, Luca Coletto. «Eventuali restrizioni per i non vaccinati per il Covid avrebbero senso solo se applicate in modo uniforme a livello nazionale. Altrimenti porterebbero solo a inasprire gli animi», ha detto con Ansa. «In ogni caso per ora in Umbria non c’è alcuna necessità di intervenire, visto l’andamento dell’epidemia». Per Coletto, inoltre, sarebbe inefficace prevedere limitazioni o “chiudere” in alcune zone ma lasciare poi aperti i collegamenti. «Abbiamo visto che il virus si muove attraverso gli spostamenti della popolazione, ma umanamente capisco la preoccupazione dei governatori». A tenere sotto controllo il virus anche le vaccinazioni rispetto alle quali l’assessore ha invitato a guardare i dati per capire cosa sta accadendo in Europa. «In Italia siamo a una copertura di quasi l’85% della popolazione vaccinabile, l’Austria è al 66, la Germania al 68%. Non serve dire altro: per far ripartire l’economia c’è necessità che il virus non circoli».