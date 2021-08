Covid, in Umbria 77 nuovi positivi e 64 guariti

Domenica 1 Agosto 2021, 20:28

PERUGIA - Rallentamento la salita dei contagi. Sono 77 i nuovi positivi al Covid nell’ultima giornata. Il virus nelle giornate precedenti era corso al ritmo di oltre cento contagi al giorno. Nella stessa giornata risultano 64 i guariti . Per la prima volta da tempo la cifra delle persone che riescono a sconfiggere il virus è vicina a quella di coloro che scoprono di essere stati contagiati. In un giorno sono stati eseguiti 3200 test antigenici e 1951 tamponi, con una tasso di positività a 1,5 per cento. Nella giornata di sabato sono state somministrate 4.400 dosi di vaccino. Non risultano particolarmente numerose le prenotazioni all'open day riservato agli over 60 nella giornata di sabato: solo poche decine.