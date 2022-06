Covid, tornano a salire i ricoveri: 4 in più in 24 ore

PERUGIA - Un lieve aumento dei ricoveri Covid in Umbria, nella giornata di domenica sono 96, quattro in più nelle ultime 24 ore, di cui uno (erano due sabato) nei reparti di rianimazione. Cresce anche il numero degli attualmente positivi: sono 7.092 (28 in più nelle ultime 24 ore).

I nuovi casi giornalieri accertati sono 407, i guariti 376 e i morti con Covid registrati risultano tre. Nel corso dell'ultima giornata sono stati analizzati 2.218 tamponi (fra molecolari e test antigenici) e il tasso di positività è praticamente invariato rispetto a sabato: 18,34 per cento (era 18,30 il giorno precedente).