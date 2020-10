Covid, Tesei riferisce sull'emergenza martedì in consiglio regionale

PERUGIA - Il Covid arriva in consiglio regionale. Le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica saranno al centro di comunicazioni che la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei farà all'Assemblea legislativa convocata per martedì 27 ottobre, con inizio dei lavori alle ore 10. All'ordine del giorno anche interrogazioni a risposta immediata, mozioni, atti amministrativi. La richiesta di un confronto in Aula era stata avanzata nei giorni scorsi da tutti gruppi dell'opposizione, che accanto ad alcune critiche sulla gestione dell'emergenza hanno anche chiesto un tavolo di confronto.

Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA