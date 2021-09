Mercoledì 8 Settembre 2021, 09:30

PERUGIA La qualità della vita non è solo una questione di anni, anche quando a condizionarne la durata è intervenuto il coronavirus. L’emergenza sanitaria, infatti, ha rimesso al centro anche alcune criticità del sistema sanitario specie in termie di prevenzione. Lo sostiene Gianluca Tuteri, medico pediatra, vicedindaco con delega alla scuola e alle politiche dell’infanzia del Comune di Perugia. Per il quale, la vera sfida è allungare i tempi della “vita sana” puntando, ad esempio, su una precoce educazione alla salute.

Dottor Tuteri, come valuta i dati Istat sulla speranza di vita?

«È vero che il SarsCov2 ha accorciato la durata della vita e che a livello mondiale eravamo tra i Paesi con l’aspettativa più lunga, ma se 85 anni per le femmine e 81 anni per i maschi sono dati che ci pongono a livelli alti a livello globale, se l’analisi si sposta sulla vita sana condotta in questi ottanta anni, nella stessa classifica dei virtuosi retrocediamo».

Questo cosa significa?

«Che viviamo a lungo, ma rispetto agli altri Paesi molti anni li viviamo male, affetti da malattie. Patologie che non cadono dal cielo ma nella maggior parte dei casi derivano da comportamenti scorretti, i cosiddetti stili di vita. Studi e ricerche ci ricordano che il 50% delle malattie croniche e il 70% dei tumori potrebbero essere evitati attraverso la prevenzione che il sistema sanitario nazionale contempla».

Prevenzione, prima arma per combattere malattie e mortalità.

«Ogni anno muoiono circa 160mila persone di cancro e se il 70% sono prevenibili, dovremmo riflettere su quante persone potremmo salvare. È giusto ora preoccuparsi di mettere in campo tutte le strategie per fare il vaccino e salvare tante vite ma dobbiamo pensare anche a quanta mortalità potrebbe essere evitata tramite la prevenzione. Basterebbe un comportamento di vita salutare».

Cosa manca per mettere in campo una strategia efficace?

«Tutti sanno più o meno cosa significa stile di vita corretto, specie con riferimento all’alimentazione, ma tale attenzione va posta il prima possibile: più tardi tali stili si adottano, meno sono efficaci e più alto è il rischio di avere una scarsa prognosi di vita».

Come si dovrebbe intervenire?

«Tali istruzioni vanno insegnate sin dai primi anni di scuola che però è nata sotto le regole di Croce e Gentile che ci hanno insegnato che deve essere dominata dalle materie letterarie, filosofiche, artistiche. La scienza, quindi, non è molto considerata e soprattutto non è considerato l’insegnamento del metodo scientifico. E se manca questo, l’educazione alla salute non può essere compresa. Quando compriamo una macchina subito ci danno le istruzioni per capire come funziona: noi abbiamo un fisico ma spesso non sappiamo come funziona, non conosciamo le sue “istruzioni”».

È una questione culturale e formativa, quindi.

«Se avessimo un minimo di base scientifica già nelle scuole, molte difficoltà che dobbiamo affrontare oggi con coloro che avversano tutto, i vaccini, la medicina tradizionale, gli ogm, oggi non le avremmo. Non avremmo tutta questa ribellione alle regole della scienza».

Da medico e assessore alle politiche dell’Infanzia cosa suggerisce?

«Come Comune ci stiamo impegnando a portare fin dalla scuola dell’infanzia insegnamenti utili alla costituzione dell’adulto, perché come ci ricorda anche Maria Montessori, “il bambino è il padre dell’uomo”. È da qui che partono le fondamenta. Non a caso i progetti che stiamo portando avanti possono definirsi montessoriani perché è il bambino che finisce per insegnare agli adulti comportamenti virtuosi».

Invece siamo alle prese con gli esperti del “no”.

«Coloro che sono contro gli ogm o contro i vaccini mi fanno arrabbiare ma la colpa non è la loro, ma di un’ignoranza che ci è stata inflitta da un metodo scolastico che non riconosce il metodo scientifico. La responsabilità sta anche nell’aver seguito un concetto che deriva dalla tradizione e che ci fa credere che la fiducia negli altri è meglio non averla. La triste solitudine non fa parte dell’uomo che non è un “lupo solitario”, ma un “animale sociale”: non si può pensare di vivere senza fiducia e chi lo fa vive molto male».