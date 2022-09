Covid, sono 99 i nuovi positivi in Umbria, c'e un'altra vittima

PERUGIA - Tornano per un giorno sotto quota cento i nuovi positivi registrati in Umbria: 99 nella giornata di lunedì quando comunque vengono analizzati meno tamponi degli altri giorni: 626 con un tasso di positività del 15,8 per cento, in calo rispetto al 22,7 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana. I numeri emergono dai dati della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati anche 105 guariti e un'altra vittima del virus. Continua la discesa degli attualmente positivi, al momento 2.895, sette in meno. I ricoverati negli ospedali sono 130, due in più, e resta un

paziente assistito nel reparto di terapia intensiva.