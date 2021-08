Covid, scende il numero dei positivi, stabile la situazione negli ospedali

Sabato 14 Agosto 2021, 16:28

PERUGIA - Torna a scendere il numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria, resta stabile il quadro degli

ospedali e si abbassa il tasso di positività dei test.

Al 14 agosto - secondo i dati della Regione - gli attualmente positivi sono 2.240, quindi 29 in meno del giorno precedente. La cifra è il risultato di 92 nuovi positivi accertati e 121 guariti. Restano 34 i ricoverati, due dei

quali in terapia intensiva, con un tasso di occupazione certificato dall'agenza Agenas al 4 per cento.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.087 tamponi e 4.600 test antigenici, con un tasso di positività dell'1,3 per cento sul totale (era 2,98 venerdì e 1,75 lo stesso giorno della scorsa settimana).