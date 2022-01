«In Umbria scuole superiori in dad fino al 23», ma è una fake che corre nelle chat. Si muove la Regione per smentire

PERUGIA Uno scherzo? Un tentativo di generare confusione a poche ore dal ritorno in classe degli studenti in presenza che sta generando non poche polemiche? Da ieri gira in rete e chat la notizia, falsa, della chisura delle scuole superiori dell'Umbria fino al 23 con la didattica a distanza decisa dalla Regione e ritorno in presenza il 25. Un tam-tam talmente esteso che la stessa Regione dell'Umbria ha deciso di affidare la smentita al proprio profilo facebook anche se a leggere bene, oltre alla notizia fasulla, c'è un anche errore sulle date: il 25 infatti non è lunedì, come riportato nel finto articolo, ma martedì.

«In merito al fotomontaggio che riproduce un falso articolo di giornale, diffuso in alcune chat ed in rete, sul posticipo della riapertura delle scuole, si conferma-scrive la Regione su Fb- che la data di inizio delle lezioni in presenza delle scuole umbre di ogni ordine e grado sarà il 10 gennaio 2022. Salvo i Comuni interessati da specifiche ordinanze dei sindaci».