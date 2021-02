PERUGIA - Olimpiadi più forti della pandemia? Sembra di sì. Domani dieci scuole dell’Umbra, incluse quelle del Perugino che sono chiuse da tempo, apriranno infatti per decreto le porte ai cinquanta studenti eccellenti che hanno vinto la fase di istituto delle Olimpiadi di Fisica 2021. «Una gara tra bravi che nel suo iter preparatorio ha una ricaduta su tutti» spiega la professoressa Stefania Carletti del Liceo Scientifico Alessi cui è affidata la gestione della fase regionale. Le Olimpiadi della Fisica, promosse dal Miur e organizzate dall’Aif (Associazione Italiana Fisica), in campo nazionale si svolgono su tre livelli: la fase di istituto, alla quale partecipano 40mila studenti in tutta Italia, quella di Polo (in Umbria è unico essendo una regione piccola) cui partecipano i primi cinque classificati delle singole scuole e la fase nazionale (si svolge a Senigallia) cui accedono i migliori cento studenti italiani. Seguono poi la fase europea e quella mondiale. L’Umbria ha avuto spesso buoni risultati e tra i suoi studenti l’Alessi ha avuto presenze numerose e vincenti. «I risultati fanno piacere - ammette la professoressa - ma c’é molto di più. Per dire: quella di secondo livello non è semplicemente una gara ma è la conclusione di un percorso che vede coinvolti gli alunni di tutte le scuole partecipanti con un corso regionale, una specie di classe virtuale che ante pandemia era in presenza proprio qui al liceo Alessi con studenti provenienti da tutte le scuole partecipanti dell’Umbria. Un incontro molto sentito e formativo. Questi ragazzi s’impegnano in maniera bestiale, pensi che pur in questo momento di chiusura hanno fatto dieci ore di corso on line (si è concluso venerdì) con una percentuale di presenza del 97% Per dire: anche da Cascia i ragazzi venivano in presenza senza perdere un appuntamento». E la professoressa Carletti torna sul valore globale di quello che muove le Olimpiadi: «Da dieci anni questo corso, pur essendo un’attività rivolta alle eccellenze, permette la conoscenza, lo scambio, la crescita tramite un lavoro di gruppo. Il punto qualificante è che, al di là della promozione delle eccellenze che la scuola pubblica deve fare al pari della tutela di qualsiasi soggetto scolastico, questa attività ha una grossa ricaduta curricolare perché i ragazzi che partecipano sono poi un grosso motore per la classe stessa e anche per lo sviluppo della cultura scientifica all’interno della scuola». Le Olimpiadi sono dunque seguite con interesse e in tutte c’è tifo per gli “atleti” da parte dei compagni che si sentono coinvolti in una preparazione che crea un meccanismo virtuoso della conoscenza e della modalità di studio. «Non è certo una gara a sé, – aggiunge la prof Carletti - l’intera regione lavora in gruppo e in squadra e fino al momento della gara, che diventa un gioco dove ognuno è solo, i ragazzi sono una squadra unica indipendentemente dalla scuola da dove provengono: noi lo vediamo come un grosso successo e una grossa partita organizzativa». Quest’anno in Umbria hanno partecipato dieci scuole, tutti licei scientifici, che hanno concluso la fase di istituto il 26 gennaio. Sono Alessi e Galilei Perugia, Marconi Foligno, Principe di Napoli Assisi, Volta-Pontano-Sansi Spoleto, Beato Fidati Cascia, Majorana Orvieto, Gandhi Narni, Galilei e Donatelli Terni. Domattina la fase regionale si svolgerà dalle 8,30 alle 13: in presenza ci saranno, in ogni scuola, i cinque finalisti che saranno collegati via Meet con il referente di polo che controllerà tutte le cinque le postazione, mentre la professoressa Carletti sarà collegata con tutte le 10 scuole. Olimpiadi di Fisica che giovano a chi gareggia, a chi tifa e anche a chi “allena”, cioè ai docenti che nelle fasi preparatorie producono esercitazioni di alto livello e se le scambiano a tutto beneficio degli studenti normali, non solo di quelli che andranno alla Normale

