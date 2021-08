Martedì 31 Agosto 2021, 08:20

PERUGIA Tutti in classe dall’infanzia alle superiori al 100%, senza ingressi scaglionati e con un servizio di trasporto aggiuntivo di 96 autobus la cui capienza è fissata all’80%. Queste le determinazioni cardine prese al Tavolo di coordinamento per la ripresa dell'attività didattica in presenza presieduto dal Prefetto di Perugia Armando Gradone, con la partecipazione del Prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi e delle altre istituzioni interessate a cominciare da Regione con l’assessore Melasecche, Usr, presente con la dirigente Antonella Iunti, Protezione Civile e Anci. Sono stati messi a fuoco tutti gli aspetti del rientro in sicurezza legati ai trasporti che ogni giorno dovranno portare in classe gli studenti delle superiori che utilizzano il mezzo pubblico. Numeri importanti anche se non tutti gli oltre quarantamila studenti che frequentano gli istituti di secondo grado vanno a scuola con l’autobus. INGRESSO UNICO

Il nodo degli ingressi scaglionati, aspetto che l’anno scorso è stato al centro del dibattito, anche aspro, tra istituzioni e mondo della scuola stavolta è stato sciolto in partenza. Antonella Iunti ha ribadito la necessità di evitare assolutamente orari differenziati d’ingresso in classe (e problemi erano stati evidenziati anche per la organizzazione dello studio dei ragazzi e delle famiglie), e si è ragionato dando per scontati ingressi e uscite nelle tradizionali fasce orarie. Con la capienza dei bus portata all’80% di quella massima, in pratica una quarantina di studenti a mezzo, è stato stabilito che per trasportare tutti gli studenti-utenti bastano 96 autobus. «I conti sono stati fatti da Busitalia – spiega l’assessore ai trasporti Melasecche – sulla scorta dei dati di effettiva presenza a bordo dello scorso anno quando molti mezzi hanno viaggiato semivuoti. Quindi, pur con tutti gli studenti in classe, è stato calcolato che quei 96 autobus supplementari bastano. Se poi sul campo si verificheranno maggiori esigenze si provvederà. Sono infatti previsti mezzi “caldi” pronti a intervenire nel momento in cui l’autista di un mezzo comunichi che ci sono ancora studenti a terra. Questo per dire che non è la Regione a risparmiare e decidere sul numero dei bus ma sono i numeri a condizionare l’entità del servizio che, ripeto, noi intendiamo garantire appieno».

ALTRE MISURE

Il Tavolo ha confermate tutte le altre misure a bordo e a terra. I 15 controllori di Busitalia, presenti a rotazione nelle linee e negli orari di maggior afflusso, a bordo verificheranno biglietti, abbonamenti, uso delle mascherine, rispetto del distanziamento con facoltà di elevare multe. A terra saranno gli uomini delle forze dell’ordine e polizie locali a presidiare i punti caldi per evitare assembramenti. Di questi punti c’è una griglia fatta nello scorso maggio e sarà l’Anci a comunicare ai comuni gli stalli dove è necessaria la presenza di personale. «Se non ci saranno novità significative sul fronte dei contagi e quindi della normativa – ha aggiunto Melasecche – è stato deciso che da qui al 13 settembre, giorno d’inizio della scuola, non sarà necessaria un'altra riunione perché tutto è stato stabilito».

NODO GREEN PASS

In questi giorni, a livello nazionale, si fa un gran parlare di controlli sui Green Pass da parte dei presidi e sono circolate voci su richieste di aspettative o permessi da parte di personale che non è vaccinato e non vuole vaccinarsi, ma in Umbria al momento non ci sono riscontri. «Sul mio tavolo non è arrivato nulla da parte dei Dirigenti Scolatici. Nessuna richiesta di quel genere. Come noto in merito ai controlli mattutini dei Green Pass o dei tamponi si sta mettendo a punto un software dedicato; su questo e su tutte le altre situazioni relative al personale domani (oggi per chi legge ndr), ci sarà la conferenza di servizio con il capo dipartimento del Miur Stefano Versari e avremo indicazioni precise su tutto il fronte».