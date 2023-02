Covid, scendono i ricoveri: regione tra quelle “a rischio moderato”

PERUGIA - Sono scesi del 6,2 per cento nel corso dell'ultima settimana i ricoverati Covid in Umbria, ora risultano 93.

La cifra si mantiene così sotto la quota simbolica di cento, il numero viene riportato dal sito della Regione. Risultano tre i posti occupati nei riparti di rianimazione, meno 32,3 per cento. Leggera salita, sempre su base settimanale, per gli attualmente positivi (più 0,7 per cento), ora a 1.192.

L'Umbria rientra insieme ad altre otto regioni nella zona definita “a rischio moderato” dal decreto ministeriale del 30 aprile 2020. Nello stesso gruppo sono state inserite anche Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana.