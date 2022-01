Covid, scendono i ricoveri negli ospedali umbri: ora sono 217

PERUGIA - Ancora in calo i ricoveri Covid negli ospedali dell' Umbria: 217, cioè 11 in meno rispetto a lunedì, e

scendono anche a 11, da 12, i posti occupati nelle terapie intensive. Prosegue anche l'andamento in discesa degli

attualmente positivi 26.651, 1.029 in meno.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati altri sei morti, 2.421 nuovi positivi (erano 3.090 lo stesso giorno della scorsa

settimana) e 3.444 guariti che superano i 100 mila dall'inizio della pandemia, ora 102.872 complessivamente dall'inizio della pandemia. Scendono del 3,7 per cento le persone in isolamento, 26.434. Sono stati analizzati 4.022 tamponi e 18.106 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 10,94 per cento (10,67 lunedì).