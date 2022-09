Covid, scendono i ricoverati negli ospedali umbri, ma due pazienti vengono trasferiti in terapia intensiva

PERUGIA - Scendono a 119, sei in meno rispetto a mercoledì, i ricoverati Covid negli ospedali umbri, ma le condizioni di alcuni pazienti si sono aggravate nelle ultime ore, sono infatti saliti a tre, da uno, i posti occupati nelle

terapie intensive. Una situazione che comunque appare sotto controllo rispetto alla tenuta del sistema ospedaliero. I dati sono stati diffusi sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono emersi 326 nuovi casi, 335 guariti e

un altro morto a causa del virus. Gli attualmente positivi in Umbria sono 2.807, dieci in meno rispetto a mercoledì. Nella giornata di martedì stati analizzati 2.214 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 14,7 per cento, in crescita rispetto al 13 per cento del giorno precedente, ma inferiore del 15,7 registrato giovedì della scorsa settimana.