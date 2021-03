Covid, scende il numero dei ricoverati, ma i morti sono undici nelle ultime 24 ore

PERUGIA - Tornano sotto quota 6 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 5.987, 112 meno di

ieri, in base ai dati della Regione. Stabile il numero complessivo dei ricoverati negli ospedali, 481, mentre sono 74, cinque in meno i pazienti nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 66 nuovi positivi, 169 guariti e 11 morti. Sono stati analizzati 645 tamponi e 311 test antigenici. Il tasso di positività è quindi del 6,9 per cento sul totale (era il 5,1 una settimana fa) e del 10,2 sui soli molecolari (l'8 per cento lunedì scorso).

